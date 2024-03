Google kann kein WLAN: Eigener Hightech-Campus hat miese Anbindung

Wenn Google ein neues Gebäude für tausende Tech-Arbeiter baut, möchte man meinen, dass auch WLAN eine Rolle bei der Planung spielt. Am selbstentworfenen Hightech-Campus des Konzerns ist das drahtlose Netzwerk aber nicht zu gebrauchen. Der Grund: Die Architektur.

Wenig smart: WLAN stirbt unter Hightech-Dach

WLAN-Bermudadreieck

Zusammenfassung WLAN im neuen Google-Campus unbrauchbar

Mitarbeiter klagen über lückenhaftes Wi-Fi

Google sieht kollaborative Arbeit vor, doch Kabel nötig

Arbeit im Café wegen besserem WLAN empfohlen

Private Hotspots als temporäre Lösung genutzt

Google bestätigt Probleme und arbeitet an Lösungen

Mitarbeiter vermuten, Dach schluckt WLAN-Signal

Ein stabiles WLAN-Netzwerk aufzubauen, kann je nach den baulichen Gegebenheiten schon eine kleine Herausforderung sein. Dem Großkonzern Google würden wohl die meisten zutrauen, über die entsprechenden Ressourcen zu verfügen. Im prestigeträchtigen "Bay View"-Gebäude - das erste, das vom Unternehmen vollständig selbst entworfen wurde - klagen die Mitarbeiter darüber, keine drahtlose Anbindung zu finden.Demnach berichten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen, das Gebäude würde "seit Monaten von nicht funktionierendem oder bestenfalls lückenhaftem Wi-Fi geplagt". Das führe zu teilweise kuriosen Szenen. Eigentlich sieht Google unter anderem kollaborative Arbeit in mit Sesseln ausgestatteten Arbeitsbereichen vor. Da die Mitarbeiter aber größtenteils Ethernetkabel anschließen müssen, um das Internet nutzen zu können, sind sie sozusagen an ihre Schreibtische gefesselt.Die Lösung des Problems scheint so schwer, dass die Mitarbeiter demnach von Vorgesetzten angewiesen wurden, bei Bedarf das Gebäude zu verlassen und im angrenzenden Café zu arbeiten - hier hat das WLAN-Signal offenbar eine nutzbare Stärke. Auch der Einsatz von privaten Hotspots sei ganz normal geworden.Gegenüber Reuters bestätigt dann auch ein Sprecher die Situation, demnach ist man in Bay View "auf Probleme mit der Wi-Fi-Verbindung gestoßen". Man habe "mehrere Verbesserungen vorgenommen, um das Problem zu beheben". Eine endgültige Lösung werde wohl "in den kommenden Wochen" gefunden.Während das Unternehmen selbst keine Angaben zur Ursache des Problems macht, äußern hier die Mitarbeiter eine klare Vermutung. Demnach schlucke das riesige geschwungene Dach des Gebäudes das WLAN schlicht wie ein "Bermuda-Dreieck".