Anfang März wurde iOS 17.4 veröffentlicht, mit vielen Anpassungen. Bei Apple scheinen jetzt alle Zeichen schon auf 17.4.1 zu stehen. Die nächste iOS-Version wird sich vermutlich auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen konzentrieren. Und: iOS 17.5 steht auch an.

iOS 17.5 als nächstes

Zusammenfassung iOS 17.4 im März veröffentlicht, Anpassungen für EU-Regeln

Apple fokussiert sich auf kommendes Update 17.4.1

iOS 17.4.1 wird Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bringen

Zeichen mehren sich für baldigen Release von iOS 17.4.1

Dienstag, 26. März, möglicher Veröffentlichungstermin für 17.4.1

Bekannte Probleme wie eingefrorene Benachrichtigungen werden adressiert

Interne Tests für iOS 17.5 gestartet, Beta-Versionen erwartet

Das letzte iOS-Update war vor allem auch unter der Haube und hinter den Kulissen ein großer Wurf. Apple hatte am 5. März iOS 17.4 veröffentlicht, das Update, das das iPhone-Betriebssystem für die neuen EU-Regeln fit macht. Dazu gab es besseren Diebstahlschutz, Podcast-Transkripts, neue Emojis und mehr - wir hatten berichtet. Der nächste Schritt für iOS: die Zwischen-Version 17.4.1.Jetzt mehren sich die Zeichen, dass der Release von iOS 17.4.1, Build 21E235, kurz bevorsteht. Neue iOS-Versionen in der Vorbereitung tauchen vor dem Start unter anderem in Analysedaten auf. Wie unter anderem MacRumors letzte Woche berichtet hatte, deutet das Auftauchen des Updates in ersten Logs darauf hin, dass der Release unmittelbar bevorsteht.Apple veröffentlicht seine Software-Updates gerne an einem Dienstag, der 26. März ist also ein guter nächster Kandidat. Allerdings gab es in der letzten Woche Gerüchte, dass das Unternehmen auch früher auf den Startknopf drücken könnte, vielleicht erfolgt der Start damit, außer der Reihe, schon in den folgenden Tagen.Zum Inhalt gibt es aktuell noch keine gesicherten Informationen, allerdings ist der im normalen Wechsel der großen und kleinen iOS-Updates abzusehen. Apple wird sich darauf konzentrieren, Probleme auszuräumen, die mit Version 17.4 entstanden waren. Bekannt sind unter anderem Fehler mit eingefrorenen Benachrichtigungen und Safari-Tabs sowie nicht startenden Apps.Und dann haben natürlich auch die internen Tests für iOS 17.5 begonnen, hier dürfen sich Entwickler und Interessierte in den kommenden Wochen auf die ersten Beta-Versionen stürzen.