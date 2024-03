Der nächste Apple-CEO: Wer könnte Tim Cooks Nachfolger werden?

Apple-CEO Tim Cook plant, Apple innerhalb der nächsten Jahre zu verlassen. Bis 2030 zu bleiben, schließt Cook selbst aus. Das hat er bereits bestätigt, und viele Experten erwarten, dass der Weggang innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre erfolgt.

Mögliche Apple CEO-Kandidaten

Die aussichtsreichsten Kandidaten

Zusammenfassung Tim Cook plant, Apple in den nächsten 3-5 Jahren zu verlassen

Apple Insider sucht nach möglichen Nachfolgern

Cook hat mehrere Nachfolgepläne, nennt aber keine Namen

Spitzenkandidaten sind aktuelle Führungskräfte

Jeff Williams, Craig Federighi, Greg Joswiak als Optionen

Weitere Kandidaten sind Eddy Cue, Phil Schiller und andere

Wahl des CEOs ist für Investoren und Mitarbeiter wichtig

Das Online-Magazin Apple Insider hat sich daher jetzt dem Thema gewidmet, wer ein wahrscheinlicher Nachfolger sein könnte - und ist dabei auf eine Menge Namen gekommen, die sicherlich nicht jeder auf der Liste hat.Tim Cook hatte sich im November 2023 über Gerüchte über seinen Abgang geäußert. Damals betonte er, dass tatsächlich mehrere Nachfolgepläne gleichzeitig in Arbeit sind.Auf die Frage, wer seine Nachfolge antreten würde, nannte er keine Namen, erklärte aber, dass es eine Reihe von Möglichkeiten gebe. "Ich würde sagen, meine Aufgabe ist es, mehrere Leute darauf vorzubereiten, dass sie erfolgreich sein können". Außerdem gab er zu, dass er sich wünscht, dass "der nächste CEO von Apple selbst kommt. Meine Aufgabe ist es also, dafür zu sorgen, dass der Vorstand mehrere Personen zur Auswahl hat."Damit geht das Rätselraten los. Es gibt klare Spitzenkandidaten für den größten Job in der Technologiebranche.Die naheliegendste Wahl wären diejenigen, die schon jetzt an der Spitze des Unternehmens stehen und dem zukünftigen Kurs von Apple maßgeblich mitbestimmen. Dazu gehören Jeff Williams, Craig Federighi, Greg Joswiak. Williams ist allerdings der Älteste dieser Kandidaten und nur zwei Jahre jünger als Cook - was vermutlich kein Wechsel mit langem Bestand bedeuten würde.Alle drei genannten könnten den Posten des CEO leicht ausfüllen, mit Persönlichkeiten und Erfahrungen, die für Investoren und Mitarbeiter gleichermaßen akzeptabel wären.Die nächsten Top-Kandidaten sind Eddy Cue, Phil Schiller, Deirdre O'Brien, Johny Srouji, Lisa Jackson und John Ternus. Alle weiteren Apple Führungskräfte gelten laut Apple Insider schon wieder als wenig wahrscheinlich, entweder aufgrund ihrer jetzigen Position im Unternehmen oder wiederum aufgrund des Alters.