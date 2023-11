watchOS 10.2: Beliebtes Feature kehrt auf die Apple Watch zurück

Die mit watchOS 10 eingeführten Neuerungen finden nicht bei allen Apple Watch-Besitzern Anklang. Nun reagiert Apple auf die Kritik und plant die Rolle rückwärts. Bereits das kommende Update auf watchOS 10.2 soll eine beliebte Funktion für Zifferblätter zurückbringen.

Unnötig komplizierter Zifferblatt-Wechsel

Innerhalb der watchOS 10.2 Beta 3 entdeckt

Die Personalisierung der Apple Watch über eine mittlerweile große Auswahl an Zifferblättern nimmt bei vielen Nutzern einen hohen Stellenwert ein. Beim Wechsel zwischen den verschiedenen Ansichten für Uhrzeit, Widgets und Co. geht Apple seit der Einführung von watchOS 10 allerdings einen von vielen kritisierten Umweg, der einen zusätzlichen Tastendruck erfordert.Um das Zifferblatt der Apple Watch aktuell zu wechseln, ist ein starker bzw. langer Druck auf den "Homescreen" und ein darauffolgendes Durchscrollen der verschiedenen Darstellungen nötig. Zuvor genügte ein einfaches Swipen ohne zusätzliche Untermenüs. Eine vergleichsweise kleine Änderung, die nicht allzu stark ins Gewicht fallen sollte, Nutzer jedoch mehr verärgert als erwartet.Apple scheint auf die Kritik zu regieren: X/Twitter-Nutzer Aaron (via 9to5mac ) wurde im Code der kürzlich veröffentlichten watchOS 10.2 Beta 3 fündig, in der die Entwickler das Swipen durch Zifferblätter zurückbringen - wenn auch nicht ab Werk. Die entsprechende Option "Wischen zum Wechseln des Zifferblatts" muss in den Uhr-Einstellungen manuell aktiviert werden.Aktuell geht man davon aus, dass watchOS 10.1 in Verbindung mit iOS 17.2 bis Ende des Jahres für kompatible Apple Watch- und iPhone-Modelle bereitstehen wird. Neben diversen Bugfixes und den Änderungen am Zifferblatt-Wechsel wer­den allerdings keine neuen Funk­tio­nen erwartet. Erst vor wenigen Tagen wurden mit watchOS 10.1.1 Ak­ku­pro­ble­me der Apple Watch Ultra 2 und älterer Smart­watches aus der Welt geschafft.