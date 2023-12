Bruch mit Tradition: Nächste Apple Watch mit neuem Armbandsystem

Apple bereitet angeblich nach Jahren des "Stillstands" eine große Designänderung der Apple Watch vor. Die Jubiläums-Uhr - 2024 erscheint die zehnte Apple Watch - soll unter anderem ein neues Verbindungssystem für die Armbänder erhalten.

Neue Halterung für die Apple Watch-Armbänder

Neues Magnetband-System

Zusammenfassung Apple plant große Design-Änderung für 10 Apple Watch

Neues Armband-Verbindungssystem für Jubiläumsuhr

Kosutami berichtet über geänderte Halterung

Bestehende Bänder bei Apple Watch X inkompatibel

Kompatibilität seit 2015 beibehalten, nun Bruch

Neues System soll Uhr dünner und stabiler machen

Diskussion über Rechtfertigung der Inkompatibilität

Das geht aus einem neuen Bericht von Kosutami hervor. Ganz neu sind die Gerüchte nicht, schon im Sommer gab es Einblick in die geplanten Design-Änderungen inklusive einer neuen Halterung für die Apple Watch-Armbänder Doch jetzt gibt es laut Kosutami neue Informationen und weitere Details, die beziehen sich allerdings nur auf den geplanten Einführungstermin (via 9to5mac ). Viel Neues ist nicht zu erfahren. Demnach wurde für die Apple Watch X das Verbindungssystem komplett neu gestaltet und alle Gerüchte sollen "100 Prozent akkurat" sein.Das würde allerdings auch bedeuten, dass alle bestehenden Apple Watch Bänder mit der nächsten Generation der Apple Watch nicht mehr kompatibel sein werden. Bisher hatte Apple einen solchen Bruch vermieden.Doch nun soll sich das ändern. Apple will demnach schon im kommenden Jahr alle dann geplanten Apple Watch-Modelle mit dem neu gestalteten Befestigungssystem für das Armband ausstatten. Apple hat das gleiche System für die Befestigung des Apple Watch-Bands seit der Veröffentlichung der ersten Generation im Jahr 2015 verwendet.Das Unternehmen hat sogar die Kompatibilität über mehrere Änderungen des Formfaktors und mit der Apple Watch Ultra beibehalten. Warum man nun das bisherige System über Bord schmeißen will, ist unbekannt. Vermutet wird allerdings, dass Apple die neue Halterung einführt, um die Uhr dünner und damit feiner, mit gleichbleibender Stabilität bauen will.