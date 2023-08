Intel-Update stoppt Übertaktung des Windows-Arc-Treibers

Zu früh gefreut: Vor ein paar Tagen hat Intel ein Arc-Treiber-Update herausgegeben, das einen scheinbar unerwünschten Effekt mit sich brachte - das Update änderte die Kerntaktfrequenz des Arc A380. Nun wird das rückgängig gemacht.

Zusammenfassung Intel hat ein Update für den Arc-Treiber veröffentlicht.

Nutzer berichteten von einer erhöhten Kerntaktfrequenz um 150 MHz.

Der Effekt wurde mit einem Korrektur-Update rückgängig gemacht.

Nutzertheorie: Übertaktung durch Beta-Version eines Tuning-Tools.

Update enthält ein Überwachungstool mit Fehlerkorrekturen.

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Dort wurde das Update im Forum vor ein paar Tagen bereits heiß diskutiert. Ein Nutzer meldete, dass das Treiber-Update die Kerntaktfrequenz des Arc A380 um satte 150 MHz erhöhte.Intel hatte zwar in den Release-Notes von Leistungssteigerungen gesprochen, diese Überlastung aber wohl eher nicht gemeint, denn mit einem Korrektur-Update wurde diese Änderung jetzt wieder zurückgenommen. Das neue Update trägt die Versionsnummer 31.0.101.4669 In der Mitteilung zum neuen Update geht Intel auch auf die Übertaktung ein. Das Unternehmen bestätigt, dass einige Arc A380-Varianten diese höhere Taktrate gemeldet hatten. "Einige Intel Arc A380-Produkte können fälschlicherweise einen höheren als den erwarteten Wert für die Standardtaktfrequenz melden", steht in den Release-Notes.Es gibt auch eine Theorie einiger Nutzer, wie sich diese Übertaktung einschleichen konnte. Intel arbeitet noch in der Beta-Phase an einem Intel Arc Control Performance Tuning-Tool. Daher könnte es sein, dass Intel die falsche Einstellung der Taktfrequenz in Verbindung mit diesem Tool zu früh veröffentlicht hat. Man sollte also abwarten, was Intel dazu noch ankündigen wird.In dem Treiber ist zudem ein neues Überwachungstool enthalten. Auch dafür gibt es jetzt noch einmal Fehlerkorrekturen.