Tankstellen ausgefallen, weil das System den 29. Februar nicht kannte

Bereits Julius Caesar wusste im Jahr 45 vor Christus, dass Kalender und Jahreszeiten nicht exakt übereinstimmen, auch im heute geltenden gregorianischen Kalender muss alle vier Jahre ein zusätzlicher Tag eingefügt werden. Kurzum: Nichts am Schaltjahr sollte überraschend sein.Dennoch bekamen gestern zahlreiche Autofahrer in Neuseeland Probleme beim Bezahlen: Wie der New Zealand Herald berichtet, fielen Selbstbedienungszapfsäulen wegen eines Problems mit der Zahlungsverarbeitungs-Software aus. Diese "Pause" dauerte mehr als zehn Stunden und betraf nicht nur einen Anbieter, sondern mehrere, darunter Unternehmen wie Allied Petroleum und BP.Bei einigen Tankstellen konnten Kunden immerhin an der Theke persönlich bezahlen, so manche Tanke in Neuseeland ist aber voll automatisiert und diese konnten während dieser speziellen Datumspanne gar nicht genutzt werden.Laut Bloomberg gab es auch einen speziellen Grund, warum Neuseeland davon betroffen war: Denn der Pazifikstaat ist einer der ersten, in denen sich das Datum ändert, das liegt natürlich an dessen geografischer Position. Die dazugehörige Software war für die Verarbeitung des zusätzlichen Tages nicht vorbereitet, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte der Chef des verantwortlichen Zahlungsdienstleisters Invenco mittlerweile, dass es sich um eine "Schaltjahrstörung" gehandelt hat.Wie es dazu kam, konnte sich Invenco bisher nicht erklären, die Beteiligten kündigten eine Untersuchung an. Man versprach aber immerhin, dass sich das nicht wiederholen wird.