Hardware-Hacker ergänzt AirPods Max um einen USB-C-Port

Die Europäische Union hat Unternehmen wie Apple dazu gezwungen, USB-C als gemeinsamen Ladeanschluss einzuführen. Doch noch längst nicht alle Apple-Produkte haben diese Umstellung schon hinter sich - so auch die AirPods Max. Da sorgt nun ein "Hack" für Abhilfe.

Das berichtet das Online-Magazin Neowin und zeigt dabei das Projekt von Ken Pillonel. Der hatte sich nämlich bereits vor einiger Zeit die AirPods Max vorgenommen und mit viel Kleinarbeit die Kopfhörer mit einem USB-C-Anschluss versehen.Wie er das gemacht hat, zeigt Ken Pillonel in seinem Video zu dem AirPods-Max-Hardware-Hack. Zudem kündigt er an: "Dies sind die weltweit ersten USB-C AirPods Max, und du kannst sie auch selbst herstellen. Der neue Mod-Kit-Hack hilft dabei, bestehende Geräte aufzurüsten, anstatt einfach neue zu kaufen. Es ist auch eine großartige Lösung für die Reparierbarkeit, da Ersatzteile kompliziert zu bekommen und auch kostspielig sind." Auf YouTube ansehen Die AirPods Max sind bereits seit 2020 unverändert auf dem Markt. Sie sind tatsächlich eines der wenigen Apple-Produkte, die nicht über den USB-C-Anschluss verfügen. Stattdessen gibt es nur den proprietären Lightning-Anschluss.Apple hat den Lightning-Anschluss dagegen bei der iPhone 15-Serie , dem Apple Watch Fast Charger, den AirPods Pro 2 und vielen anderen Produkten ersetzt. Die kabellosen Over-Ear-Kopfhörer wurden vor fast drei Jahren auf den Markt gebracht und sind nun fällig für ein Upgrade. Eine der bevorstehenden Änderungen der AirPods Max wird wahrscheinlich das Hinzufügen des USB-C-Anschlusses sein.Pillonel erklärt in dem Video, wie er auf die internen Komponenten zugegriffen hat, eine eigene USB-C-Umwandlungsschaltung entworfen und die benötigten Teile in 3D gedruckt hat. Dem Video zufolge ist es gar nicht so schwer, einen Ausschnitt für den USB-C-Stecker zu finden, und die Kopfhörer bleiben so in ihrer ursprünglichen Form erhalten.Der YouTuber verbrachte Stunden damit, "nach dem richtigen Anschluss zu suchen" und konnte dann aber seine modifizierten AirPods Max beim ersten Versuch aufladen.Pillonel erklärte, dass es technisch möglich ist, Audio-Unterstützung hinzuzufügen, aber das ist als DIY-Projekt zu teuer. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Hardware-Hacker an Apple-Produkten herumgebastelt hat. Zu früheren Abenteuern gehören das Hinzufügen von Kabeln und eines USB-C-Anschlusses bei den regulären AirPods und die Entwicklung eines transparenten Ladegehäuses für die AirPods Pro.