Apple AirPods Max 2: Verbesserungen wohl nur unter der Haube

Neben neuen iPads und iPhones wird erwartet, dass Cupertino in diesem Jahr auch seine AirPods auffrischt. Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hat jetzt ein neues Update veröffentlicht, das die Existenz und Ankunft dieser Kopfhörer für Ende 2024 bestätigt.

Zu den Produkten von Apple, die einen längeren Aktualisierungszyklus haben, gehören auch die Apple AirPods. Insbesondere die AirPods Max warten bereits seit ihrer Markteinführung im Dezember 2020 seit über drei Jahren auf einen Nachfolger, während die AirPods 3 mit über zwei Jahren inzwischen ebenfalls überfällig sind, was eine Auffrischung anbelangt. Damit ist der Hardware-Zyklus für diese Modelle schon deutlich überzogen.Im aktuellen Newsletter des Bloomberg-Redakteurs spekuliert dieser, dass Apple die vierte Generation der AirPods und die zweite Generation der AirPods Max noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wird. Apple hat zwar keinen konkreten Zeitplan genannt, aber ein Zeitplan für den Herbst ist logisch, da frühere AirPods-Ankündigungen immer zwischen September und Oktober stattfanden.Trotz der langen Wartezeit hat Cupertino die Pause nicht für maßgebliche Designveränderungen genutzt. Die AirPods 4 sollen ein minimal überarbeitetes Stiel-Design haben, welches die Passform im Ohr im Vergleich zu den AirPods 3 verbessern soll. Ein verbesserter Klang und die Einführung eines USB-C-Anschlusses am Ladegehäuse wären ebenso keine große Überraschung für alle Beteiligten.Neben den regulären AirPods 4 könnte es auch ein leistungsfähigeres AirPods-Modell geben, das mit ANC bzw. passiver Geräuschunterdrückung ausgestattet ist. Noch besser wäre es, wenn diese AirPods auch eine "Find My"-Tracking-Funktion und ein Gehäuse mit einem verbauten Lautsprecher mitbringen würden.Interessanterweise sind die Over-Ear-Kopfhörer der nächsten Generation, die AirPods Max 2, nur ein kleines Upgrade der ursprünglichen AirPods Max, und das könnte viele Apple-Fans enttäuschen, die sich nach einem Upgrade oder dem Kauf der AirPods Max 2 sehnen.Laut Gurman werden die AirPods Max 2 oder 2. Generation nur einen USB-C-Anschluss bekommen, der den Apple-eigenen Lightning-Anschluss ersetzt, während das Gesamtdesign unverändert bleiben wird. Vielmehr werden neue Farbausführungen hinzukommen, welche eine optische Differenzierung bieten und so den Kaufreiz wecken sollen.Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es bei den Apple AirPods Max 2 überhaupt keine bedeutenden Änderungen geben wird. Es ist möglich, dass Apple unter der Haube Verbesserungen einbaut, wie z. B. einen neuen U2- oder UWB-Chipsatz für eine präzise Ortung. Außerdem könnte das Unternehmen auch neue Chipsätze für einen besseren Klang und Geräuschunterdrückung einsetzen. Aber auch hier handelt es sich nur um reine Spekulationen.Abgesehen von den AirPods 4 und den AirPods Max 2 plant Apple angeblich, die AirPods Pro bis 2025 zu erneuern, und zwar in ihrer dritten Generation. Die AirPods Pro 3 werden wahrscheinlich ein modifiziertes Design und bessere Audio-Komponenten als die AirPods Pro 2 (Test) erhalten.Auf welche dieser Apple AirPods freut Ihr Euch am meisten? Würdet Ihr von den aufgefrischten AirPods Max enttäuscht sein? Wir freuen uns auf Eure Kommentare.