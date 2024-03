Die Gerüchte rund um neue Apple AirPods verdichten sich. Experten zufolge soll die Produktion der vierten Generation zeitnah be­gin­nen, womit ein Marktstart im Herbst 2024 möglich wäre. In diesem Jahr soll die Nicht-Pro-Serie um zwei Kopfhörer-Modelle erweitert werden.

Produktionsziel bis zu 25 Millionen Einheiten

Der oft gut informierte Apple-Experte und Bloomberg-Reporter Mark Gurman (via MacRumors ) konnte von Zulieferern erfahren, dass die Massen­produktion der neuen AirPods-Modelle bereits im Mai beginnen soll. Angesichts dessen geht man in der Gerüchteküche von einer Verfügbarkeit im September oder Oktober dieses Jahres aus.Gurman hält an seinen Prognosen aus dem letzten Jahr fest, nach denen Apple die vierte Generation seiner Kopfhörer um zwei Modelle erweitern dürfte. Neben einem neuen Design, einer verbesserten Passform und Klangqualität erwartet er zudem ein aktualisiertes Gehäuse mit USB-C-Anschluss.Das höherwertige der beiden Modelle soll zudem über eine aktive Geräusch­unterdrückung (engl. Active Noise Cancelling, kurz ANC) und einen in das Ladecase integrierten Lautsprecher zur akustischen Ortung via "Wo ist?"-App verfügen. Somit rücken die klassischen Truly-Wireless-Kopfhörer noch näher an die teureren AirPods Pro 2 heran.Im Dezember war von einer optischen Kreuzung der aktuellen AirPods 3 und AirPods Pro 2 die Rede und somit vom bekannten Look mit kurzen "Stielen". Offen ist jedoch weiterhin, ob Apple an einem "Open Fit"-Design festhält oder ob auch die Einsteiger-AirPods zukünftig mit Silikonohrstöpseln ausgestattet werden, die den Ohrkanal verschließen.Die Produktion der AirPods 4 soll aufgrund scheinbar hoher Nachfrage in diesem Jahr bereits bis zu 25 Millionen Einheiten umfassen. Die beiden aktuellen Kopfhörer der zweiten und dritten AirPods-Generation dürften dann keinen Platz mehr in Apples Portfolio finden und abverkauft werden.