Samsung Galaxy A55: Alle Infos zum neuen Mittelklasse-Kassenschlager

Samsung will nach dem recht erfolgreichen Start seiner High-End-Smartphones der Galaxy S24-Serie bald die Mega-Seller der Galaxy A-Serie für dieses Jahr komplettieren. Wir haben jetzt sämtliche tech­nische Daten zum neuen Samsung Galaxy A55 vorliegen.

Leichte optische Verbesserungen, technisches Update

Neue Exynos-Plattform und erweiterbarer Speicher

Kamerasystem auf den ersten Blick unverändert

Technische Daten zum Samsung Galaxy A55 5G Software Android 14.0, One UI 6.1 Display 6,6-Zoll, 2340 x 1080 Pixel, AMOLED, kapazitiver Touchscreen Kamera Triple-Cam, 50.0MP, f/1.8; 12.0MP, f/2.4; 5.0MP, f/2.2 Frontkamera 32.0MP, f/2.2 Schnittstellen USB-C 2.0 (480 Mb/s, OTG), Wi-Fi 6 AX, Bluetooth 5.3, NFC Sensoren Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) SoC Samsung Exynos 1480, 64bit Speicher 6/8 GB RAM, 128/256 GB, microSD Navigation A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Akku 5000mAh, fest verbaut Besonderheiten Dual-SIM, IP67-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) Farben Navy, Eisblau, Weiß und Lila Abmessungen 161,1 x 77,4 x 8,2 mm Gewicht 213 Gramm

Zusammenfassung Samsung Galaxy A55 als Spitze der A-Serie vorgestellt

Gerät mit 6,5 Zoll 1080p-Display und 120 Hertz Bildrate

Exynos 1480 Octacore-SoC, bis zu 8 GB RAM und 256 GB Speicher

MicroSD-Kartenleser erlaubt Speichererweiterung um 1 TB

Kamera mit 50 MP, OIS und 4K-Video, Frontkamera mit 32 MP

5000mAh Akku, Fast-Charging mit 25 Watt, Aluminiumrahmen

Verfügbar ab 11. März, Farben: Navy, Eisblau, Weiß, Lila

Das Galaxy A55 bildet sozusagen die Spitze der A-Serie und ist mit einem 6,5 Zoll großen 1080p-Display und einem Aluminiumrahmen bei Preisen ab 449 Euro mit einer recht ordentlichen Ausstattung gesegnet. Anders als bei der Galaxy S24-Serie tut sich bei der diesjährigen A-Serie mit der Gestaltung des Gehäuses um die seitlichen Tasten bezüglich Design ein wenig mehr.Der Bildschirm des Galaxy A55 ist mit 6,5 Zoll Diagonale genau im Mittelmaß angesiedelt und löst mit 2340 x 1080 Pixeln angenehm hoch auf. Das Panel bietet eine maximale Helligkeit im High-Brightness-Modus von bis zu 1000 Candela und sollte somit auch im Freien gut ablesbar sein. Der Bildschirm erreicht außerdem eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz und sorgt somit auf Wunsch für eine sehr flüssige Darstellung aller Inhalte.Das Herz des Galaxy A55 bildet das neue Samsung Exynos 1480 Octacore-SoC, das mit einer achtkernigen und bis zu 2,75 Gigahertz schnellen CPU ausgestattet ist, wobei die Low-End-Kerne des Chips maximal zwei Gigahertz erreichen. Die Basisversion des A55 bringt immer sechs Gigabyte RAM und 128 GB internen Flash-Speicher mit, während die besser ausgestattete Version mit acht GB Arbeitsspeicher und 256 GB Flash daherkommt.Ein Detail, in dem sich das A55 von den teuren Flaggschiff-Modellen der Galaxy-S-Serie unterscheidet, ist der hier verbaute MicroSD-Kartenleser. Damit lässt sich der interne Speicher um bis zu ein Terabyte erweitern. Außerdem gibt es beim Galaxy A55 Unterstützung für NFC, Bluetooth 5.3, WiFi 6 und ein nach IP67 zertifiziertes Gehäuse. Der Fingerabdruckleser sitzt wieder unter der Display-Oberfläche.Auch die Kamera-Ausstattung des Samsung Galaxy A55 fällt recht ordentlich aus. Die Hauptkamera nutzt einen 50-Megapixel-Sensor, der mit einer f/1.8-Blende und optischem Bildstabilisator bis zu 4K-Videos ermöglicht und auch für recht ordentliche, meist wackelfreie Fotos sorgen dürfte. Hinzu kommen auch noch eine Ultraweitwinkelkamera mit f/2.2-Blende und eine Makro-Kamera mit fünf Megapixeln und f/2.4-Blende. Rein vom Datenblatt her hat sich im Hinblick auf die Kamera beim A55 also wenig getan. Auch die Frontkamera mit 32 Megapixeln bleibt auf den ersten Blick identisch.Samsung verbaut im Galaxy A55 einen mit 5000 mAh wieder recht ordentlich dimensionierten Akku, der per Fast-Charging mit maximal 25 Watt schnell geladen werden kann. Das Gesamtpaket steckt in einem 213 Gramm schweren und 8,2 Millimeter dicken Gehäuse, dessen Rahmen aus Aluminium gefertigt ist und somit einen hochwertigen Eindruck machen dürfte.Als Betriebssystem läuft hier natürlich Android 14 in Verbindung mit der neuen Samsung One UI 6.1. Offen ist dabei, welche KI-Funktionen Samsung von seinen Topmodellen auch auf dieses Mittelklasse-Smartphone bringt. Preislich dürfte das Galaxy A55 mit einem Preis von 449 Euro in den Handel starten. Für die Version mit aufgestocktem Speicher wird die Preisempfehlung wohl bei knapp 500 Euro liegen.Die Verfügbarkeit des neuen Samsung Galaxy A55 und seines etwas günstigeren Schwestermodells Galaxy A35 wird in Deutschland ab dem 11. März 2024 gegeben sein. Der Kunde hat dann die Wahl zwischen Farbvarianten in Navy, Eisblau, Weiß und Lila.