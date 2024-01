Codename "Q6A": Samsung arbeitet an Alternative zum Galaxy Z Fold 6

Samsung arbeitet definitiv an einer alternativen Variante seines grö­ße­ren Falt-Smartphones der Galaxy Z Flip-Serie . Wie aus Exportdaten her­vor­geht, läuft bereits die Fertigung geringer Mengen von Bauteilen für ein neues Foldable, das zusätzlich zu den bekannten Modellen erscheint.

Samsung

Codenamen-Bingo

Erste Bauteile werden in kleinen Stückzahlen gefertigt

Galaxy A Fold oder Galaxy Z Fold 6 FE?

Zusammenfassung Samsung plant zusätzliches Galaxy Z Flip-Modell

Neues Foldable könnte günstiger sein

Codename "Q6A" deutet auf technische Nähe hin

Komponentenfertigung seit August 2023

Details zu Unterschieden noch unbekannt

Mögliche zeitnahe Einführung mit "Q6"

Ziel: Hohe Preise als Kaufhürde senken

Gerüchte über ein günstigeres Foldable-Smartphone von Samsung gibt es schon seit Monaten. Dabei war, wie zuletzt in der vorigen Woche , immer wieder zu hören, dass die Koreaner vor allem daran arbeiten, ein günstigeres Modell mit horizontal aufzuklappendem Display zu schaffen. Uns jetzt vorliegende Informationen bestätigen dies.So tauchen in Online-Datenbanken über die von den Behörden diverser Länder veröffentlichten Informationen zur Ein- und Ausfuhr von Produkten im internationalen Handel seit mindestens August 2023 immer wieder Hinweise auf Samsungs neue Foldable-Smartphones der sechsten Generation auf. Die internen Codenamen "Q6" und "B6" stehen dabei jeweils für das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6, schließlich waren die Vorgängermodelle jeweils unter den Bezeichnungen Q5 und B5 entwickelt worden.Für beide Modelle lässt Samsung laut den Import-/Export-Datenbanken von seinen südostasiatischen Zulieferern seit Monaten immer wieder kleinere Stückzahlen bestimmter Bauteile produzieren, um damit vermutlich Prototypen in kleinen Mengen zu bauen. Neben den beiden "Standard-Modellen" der Foldable-Produktreihen von Samsung findet sich in den Datenbanken aber seit mindestens November 2023 auch noch eine weitere interne Modellnummer namens "Q6A".Die Entscheidung über die Einführung eines zweiten "Galaxy Fold" scheint also tatsächlich gefallen zu sein, auch wenn in diesem Fall nur die Produktion kleiner Stückzahlen einzelner Bauteile erfolgt. Konkrete Details dazu, wie sich das günstigere Modell vom normalen Samsung Galaxy Z Fold 6 unterscheiden wird, verraten unsere Daten bisher nicht.Die Bezeichnung "Q6A" verdeutlicht aber wohl die technische Nähe zum Galaxy Z Fold 6, sonst würden die Entwickler nicht intern einen derart ähnlichen Namen verwenden. Dass die Fertigung der Komponenten für das "Q6A" fast zeitgleich mit dem Beginn der Produktion erster Teile für das reguläre "Q6" begann, könnte auf eine gleichzeitige oder zumindest mit geringem Abstand erfolgende Einführung hindeuten.Allerdings gilt natürlich auch in dieser Hinsicht, dass es sich noch um sehr frühe Angaben aus nicht offiziellen Quellen handelt, sodass sich bis zu einer möglichen Verfügbarkeit noch einiges ändern kann. Samsung will mit seinem günstigeren Fold-Smartphone angeblich vor allem die hohen Preise des Topmodells als Hürde für potenzielle Käufer entfernen.Der für das dritte Foldable verwendete Codename lässt reichlich Raum für Spekulationen. Denkbar wäre, dass Samsung tatsächlich ein Galaxy A Fold der oberen Mittelklasse planen könnte. Auch eine "Fan Edition" könnte im Anmarsch ein, doch bisher sind auch dies nur Gedankenspiele.