Samsung Galaxy Fit3: Alle Infos & Bilder zum günstigen Fitness-Tracker

Der neue Fitnesstracker Samsung Galaxy Fit3 ist derzeit wohl Samsungs am schlechtesten gehütetes Geheimnis, veröffentlichte der koreanische Elektronikgigant doch sogar schon die Produktseite vorab. Konkrete technische Details waren aber bisher nur spärlich verfügbar - wir ändern dies jetzt.

Back to Basics Fitnesstracking

Großes 1,6-Zoll-AMOLED, simple Technik innen

Zusammenfassung Samsung Galaxy Fit3 vorab auf Produktseite enthüllt

Galaxy Fit 3 ist eine günstige Alternative zu teureren Smartwatches

Bietet Standard-Tracking-Funktionen und einfache Benutzeroberfläche

1,6-Zoll-AMOLED-Display und 208-mAh-Akku für lange Laufzeit

Kein Always-On-Display, NFC oder GPS zur Kostenreduktion

Gehäuse aus Aluminium trotz des niedrigen Preises von ca 70 Euro

Verfügbarkeit in einigen Ländern bereits durch Händler gegeben

Samsung bringt mit dem Galaxy Fit 3 zum ersten Mal seit Jahren wieder einen günstigen Fitnesstracker auf den Markt, wobei man auch von einer einfachen Smartwatch sprechen könnte. Das Gerät bietet für vergleichsweise wenig Geld eine simple Benutzeroberfläche und die üblichen Trackingfeatures, tritt also in direkten Konkurrenzkampf mit Geräten wie dem Xiaomi Smart Band 8.Der Hersteller wirbt dementsprechend auch für das Gerät: es sei ein kompakter und stylish aussehender Aktivitätstracker, der für Kunden gemacht sei, die ihre tägliche Aktivität und Gesundheit überwachen wollen. Es gibt Schrittzählung, Schlafüberwachung, eine Übersicht der Kalorienverbrennung, Stressüberwachung, verschiedene Work-out-Modi inklusive eines Work-out-Modus für Schwimmer und die Option zur Nutzung für das Zyklus-Tracking.Natürlich lassen sich auch die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung des Blutes mit dem Galaxy Fit3 ermitteln. Im Grunde sind hier also alle Features an Bord, die man auch von deutlich teureren Smartwatches wie der Galaxy Watch-Serie kennt - nur in einem Paket, das auf das Wesentliche reduziert wurde und somit zum Beispiel keine App-Unterstützung bietet.Technisch bietet Samsung Galaxy Fit3 für 69,99 Euro einiges. Das Display ist 1,6 Zoll (4,06 cm) groß und löst mit 402 x 256 Pixeln auf. Es handelt sich um ein AMOLED-Panel, das auch im Freien noch gut ablesbar sein dürfte. In dem 9,9 Millimeter dicken und 18,5 Gramm leichten Tracker steckt ein 208-mAh-Akku. Dieser soll in Verbindung mit der leichtgewichtigen Software und stromsparenden Hardware im Inneren bei normaler Nutzung eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen erreichen.Um die lange Laufzeit zu gewährleisten, verzichtet Samsung hier auf eines der beliebtesten Features von teureren Smartwatches: ein Always-On-Display gibt es beim Galaxy Fit3 nicht. Die Verbindung zum Hostgerät erfolgt immer mittels Bluetooth 5.3. Auf WiFi oder gar LTE muss man verzichten.Auch NFC oder GPS-Support sucht man hier vergebens. Immerhin verpasst Samsung dem Gerät trotz des niedrigen Preises ein aus Aluminium gefertigtes Gehäuse, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist.Die Verfügbarkeit der Samsung Galaxy Fit3 ist in manchen Ländern aufgrund unvorsichtiger örtlicher Händler sogar schon gegeben. Allerdings können frühe Käufer der Geräte diese scheinbar teilweise nicht nutzen, weil Samsung entsprechende Sperren implementiert hat. Offiziell dürften die Geräte Ende Februar 2024 auf den Markt kommen.