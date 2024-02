WhatsApp muss sich öffnen, Konkurrenten haben aber kein Interesse

WhatsApp wird von der EU im Zuge des Gesetzes über digitale Märkte gezwungen, sich auch für andere zu öffnen. Damit will die Europäische Union erreichen, dass sogenannte Gatekeeper nicht ihre Märkte abschotten. Im Fall von WhatsApp gibt es aber ein spezielles Problem.

WhatsApp muss, aber andere wollen nicht

WhatsApp Desktop - Client für Windows

Zusammenfassung EU zwingt WhatsApp zur Öffnung für andere

Konkurrenten wie Threema, Signal zeigen kein Interesse

Signal und Threema setzen auf hohen Datenschutz

Signal-Präsidentin Whittaker lehnt Kooperation ab

Threema verweigert Verknüpfung wegen Sicherheitsstandards

WhatsApp muss bis zum 7. März 2024 Interoperabilität umsetzen

Öffnungszwang gilt nur für Gatekeeper, nicht für Konkurrenz

Denn auch wenn WhatsApp Interoperabilität bieten muss, ist diese neue Offenheit sinn- bzw. wirkungslos, wenn es keinen gibt, der gewillt ist, mitzumachen. So berichtet Heise , dass zumindest die Konkurrenten Threema und Signal kein Interesse daran haben.Es ist nicht überraschend, dass diese beiden Anbieter abwinken, denn sowohl Signal als auch Threema sind angetreten, um es im Hinblick auf Datenschutz sowie Sicherheit besser zu machen als der Meta-Konkurrent. Entsprechend klare Absagen gaben sowohl Signal-Präsidentin Meredith Whittaker als auch ein Vertreter des Schweizer Messengers Threema."Unsere Messlatte für den Schutz der Privatsphäre liegt extrem hoch, und wir werden sie nicht nur nicht senken, sondern möchten sie immer weiter anheben", sagte Whittaker. Eine Zusammenarbeit mit Konkurrenzangeboten wie Facebook Messenger , iMessage, WhatsApp oder auch mit einem Matrix-Dienst würde eine Verschlechterung der Datenschutzstandards zur Folge haben, sagte die Signal-Chefin und das komme entsprechend nicht infrage.Auch bei Threema argumentiert man mit der Sicherheit und lehnt eine Verknüpfung mit WhatsApp ab: "Der Hauptgrund liegt darin, dass unsere Sicherheits- und Datenschutzstandards nicht damit vereinbar sind. Wir können und möchten von diesen Standards nicht abweichen - sie sind, was Threema ausmacht."Ob Interesse besteht oder nicht: WhatsApp muss sich öffnen, und zwar bis zum 7. März 2024, also in weniger als zwei Wochen. Der Zwang zur Öffnung gilt übrigens nur einseitig, denn sie betrifft nur die Gatekeeper, nicht aber deren Konkurrenten.