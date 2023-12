WhatsApp: Selbstzerstörende Sprachnachrichten jetzt verfügbar

WhatsApp bietet jetzt nicht mehr nur die Möglichkeit selbst­zer­stö­ren­de Fotos und Videos zu verschicken, auch Sprachnachrichten erhalten ab sofort die neue Funktion der Einmalansicht. Werden diese wie­der­gegeben, verschwinden sie im Anschluss aus dem Chatverlauf.

Neue Einmalansicht für Sprachnachrichten

Für "vertrauliche" Sprachnachrichten

Zusammenfassung WhatsApp führt "selbstzerstörende" Sprachnachrichten ein

Neue Funktion ergänzt Einmalansicht für Fotos und Videos

Sprachnachrichten verschwinden nach einmaligem Hören

Markierung durch 1x-Symbol signalisiert Einmalansicht

Einsatz z.B. für Übermittlung sensibler Daten gedacht

Warnung: Nutzer könnten Nachrichten trotzdem speichern

Globale Einführung der Funktion in den nächsten Tagen

Bereits vor zwei Jahren führte die Meta-Tochter WhatsApp die Einmalansicht für Fotos und Videos ein, um eventuell Vertrauliches nicht für die Ewigkeit im Chatverlauf der Nutzer abzuspeichern. Zusätzlich zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Nachrichten und Medien wollte man so zudem den Datenschutz und die Privatsphäre weiter verbessern. Seit Oktober konnten Nutzer der WhatsApp-Beta auch Sprachnachrichten mit der Selbstzerstörung versehen. Nun kündigt der Instant-Messanger den globalen Rollout der Funktion an. Entsprechend markierte Sprachnachrichten werden nach dem einmaligen Anhören sofort gelöscht und bis dahin nur maximal 14 Tage im Chatverlauf gespeichert.Wie auch Fotos und Videos werden Sprachnachrichten zur Einmalansicht mit dem bekannten 1x-Symbol markiert, sodass Nutzer bereits vor dem Öffnen über voraussichtlich vertrauliche oder pikante Inhalte informiert werden und entsprechende Vorkehrungen treffen können (Stichwort: NSFW).Als Einsatzgebiet von Sprachnachrichten mit aktivierter Einmalansicht sieht Whats­App unter anderem das Ver­sen­den sensibler Kreditkartendaten oder WLAN-Passwörter an Freunde. Gleichzeitig warnt man auf den eigenen Support-Webseiten, dass Nutzer Mittel und Wege finden könnten, um auch sich selbst­zer­störend Nachrichten zu speichern. Die Funk­tion ist somit mit Vorsicht zu genießen.Die Sprachnachrichten zum einmaligen Anhören sollen in den nächsten Tagen weltweit eingeführt werden. Unter Apple iOS konnten wir die Einmalansicht bereits finden, die erst während der Aufnahme von Sprachnachrichten als Option ausgewählt werden kann.