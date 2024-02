Mit der Crucial T705 Gen5 stellt Micron seine neueste PCIe-5.0-SSD vor, die mit Datenraten von bis zu 14,5 GB/s als "weltweit schnellste SSD" betitelt wird. Das Solid State Drive erscheint mit Kapazitäten von bis zu 4 TB und wahlweise mit oder ohne Kühlkörper.

Crucial legt die Messlatte höher

Crucial T705 Gen5 1 TB 2 TB 4 TB Seq. Lesen 13.600 MB/s 14.500 MB/s 14.100 MB/s Seq. Schreiben 10.200 MB/s 12.700 MB/s 12.600 MB/s 4K Random Read IOPS 1.400K 1.550K 1.500K 4K Random Write IOPS 1.750K 1.800K 1.800K TBW 600 1.200 2.400

Preise und Verfügbarkeit

Hatte Micron im letzten Jahr mit der Crucial T700 und Geschwindigkeiten von bis zu 12,4 GB/s vorgelegt, konnte die Konkurrenz mit ihren PCIe-5.0-SSDs schnell aufholen. Nun will der Hersteller die Messlatte erneut höher legen. Ab dem 12. März 2024 wird die Crucial T705 Gen5 in den Läden stehen, die beim se­quen­ziel­len Lesen Datenraten von bis zu 14,5 GB/s erreichen soll.Beim Controller handelt es sich um den bekannten Phison E26, womit die höheren Geschwindigkeiten vorrangig dem Micron-Speicher samt op­ti­mier­ten 232-Layer-NAND mit bis zu 2400 MT/s zuzuschreiben sind. Zudem spricht der Hersteller von diversen Firmware-Verbesserungen. Wie die nachfolgende Tabelle zeigt, wird die maximale Datenrate jedoch nur von der 2-TB-Variante erreicht.Erste synthetische CrystalDiskMark-Tests von ComputerBase bestätigen, dass die auf dem Papier versprochenen Datenraten beim Lesen und Schreiben tatsächlich erreicht werden können. Die Vorteile in der Praxis, vor allem in Verbindung mit Microsofts DirectStorage-Technologie unter Windows, bleiben allerdings abzuwarten. Micron zielt mit der Crucial T705 in jedem Fall erneut auf den Gaming-Bereich ab.Die Crucial T705 Gen5-SSD wird mit Kapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB zu Preisen zwischen 225,80 Euro und 757,11 Euro erhältlich sein. Zusätzlich bietet der Hersteller das Solid State Drive mit einem Kühlkörper aus Aluminium und Kupfer an, etwa zur Speichererweiterung der PlayStation 5 (PS5). Der Aufpreis liegt hier bei etwa 20 Euro gegenüber den klassischen Modellen. Die Auslieferung startet am 12. März 2024.