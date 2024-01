Samsung 990 Evo: Neue PCIe-5.0-SSD jetzt in Deutschland erhältlich

Nach umfangreichen Leaks ist die neue Samsung 990 Evo SSD ab sofort in Deutschland erhältlich. Der NVMe-2.0-Speicher im M.2-Format bietet eine Kompatibilität zu PCIe 4.0 und PCIe 5.0, wird mit bis zu 2 TB Ka­pa­zität ausgeliefert und erreicht bis zu 5000 MB/s.

Kategorie Samsung SSD 990 EVO Interface PCIe Gen 4.0 x4 / 5.0 x2, NVMe 2.0 Formfaktor M.2 (2280) NAND Samsung V-NAND TLC (überarbeitete V6) Controller Samsung in-house Controller Cache Memory HMB (Host Memory Buffer) Kapazität 1 TB | 2 TB Sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeit bis zu 5.000 MB/s / bis zu 4.200 MB/s Zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit (IOPS, QD1) 20K/90K Zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit (IOPS, QD32) 680K/800K | 700K/800K Energiebedarf aktiv (Lesen / Schreiben) 4,9 W/4,5 W | 5,5 W/4,7 W Energiebedarf Leerlauf (PS3 - APST an / PS4 - L1.2) typisch 60 mW / typisch 5 mW Datenverschlüsslung Class 0 (AES 256), TCG/Opal V2.0, MS eDrive (IEEE1667) Total Bytes Written (TBW) 600 TB | 1.200 TB Garantie 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie

Als Alternative zur Samsung 990 Pro und Nachfolger der beliebten Samsung 970 Evo Plus war das neue Solid State Drive (SSD) bereits Anfang Januar sowohl im Shop des Herstellers als auch bei Amazon gelistet. Der für Deutschland gefallene Startschuss galt somit als längst überfällig. Nun bestätigen die Süd­koreaner die zuvor durchgesickerten Details und beginnen mit dem Verkauf.Die Besonderheit der Samsung 990 Evo mit V-NAND TLC-Flash (V6) und "In-house Controller" (5nm Piccolo Controller) ist die Kompatibilität zu PCIe 4.0 x4 und PCIe 5.0 x2. Beim se­quen­ziel­len Lesen und Schreiben erreicht die neue SSD laut Datenblatt Über­tra­gungs­ra­ten von bis zu 5000 MB/s respektive 4200 MB/s. Für die zufällige Lese- und Schreib­ge­schwin­dig­keit werden 700.000 IOPS bzw. 800.000 IOPS angegeben.Im Vergleich zur Samsung 990 Pro bietet die Samsung 990 Evo keinen eigenen DRAM-Cache und bedient sich deshalb über den Host Memory Buffer (HMB) geringfügig am Arbeitsspeicher (RAM) des Systems. Pluspunkte gegenüber dem Vorgänger Samsung 970 Evo Plus sollen laut Hersteller nicht nur in den ver­bes­ser­ten Übertragungsraten, sondern vor allem auch bei der Steigerung der Ener­gie­ef­fi­zienz um 70 Prozent liegen.Doch am Ende zählt vor allem die Leistung: "Unsere neueste NVMe erreicht Bestwerte in Tests wie 3DMark und PCMark 10. Für das Gaming, die 4K-Videobearbeitung, die Erstellung hochauflösender Grafiken, die Datenanalysen und vieles mehr sind diese Benchmarks von entscheidender Bedeutung", sagt Daniel Maric, MX Brand Memory Produktmanager bei Samsung Electronics Germany.Die Samsung 990 Evo SSD ist ab sofort im Handel erhältlich. Für die 1 TB-Version fallen 114,90 Euro, für das 2-TB-Modell 189,90 Euro an. Amazon gehört zu den ersten Online-Shops, in denen die SSD bereits auf Lager ist.