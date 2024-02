"PlayStation-Auto": Sony & Honda planen günstigeres Elektroauto & SUV

Das von Sony und Honda gegründete Joint-Venture-Unternehmen will noch in diesem Jahrzehnt mindestens drei eigene Elektroautos auf den Markt bringen. Nach der bereits angekündigten Limousine sollen ein SUV und später auch ein günstigeres EV folgen.

SHM

Mindestens drei Modelle noch in diesem Jahrzehnt

Gleiche Basis für niedrigere Kosten und schnellere Entwicklung

Zusammenfassung Sony und Honda planen drei Elektroautos bis 2030

Erstes Modell ist eine auf "Afeela"-Prototyp basierende Limousine

2027 folgt ein SUV, später ein erschwingliches EV

Gleiches Chassis für Kostenreduktion und schnelle Entwicklung

Günstigstes Modell erinnert an VW Golf oder Toyota Corolla

Preiskampf bei E-Autos erfordert kostengünstige Entwicklung

Sony integriert Spiele und PS5 in Afeela-Autos

Sony Honda Mobility, das von den beiden großen japanischen Konzernen gegründete Gemeinschaftsunternehmen, will laut den Quellen des japanischen Wirtschaftsdiensts Nikkei Asia bis Ende der 2020er-Jahre mindestens drei Modelle im Angebot haben. Den Anfang macht man mit einer Limousine, die auf der aktuell immer wieder präsentierte Studie mit dem Markennamen " Afeela " basiert.Dem Bericht zufolge ist damit aber weiterhin nicht Schluss: Im 2027 soll demnach ein Sport Utility Vehicle (SUV) folgen, bevor dann für das Jahr 2028 oder später noch ein drittes Modell geplant ist. Dabei handelt es sich angeblich um ein "erschwingliches" Elektroauto. Mit allen drei Modellen will Sony Honda Mobility auch in den USA an den Start gehen, um dort Marken wie Tesla Konkurrenz zu machen.Technisch und strukturell werden sich die drei ersten Elektroautos des japanischen Herstellers letztlich stark ähneln. So melden die Quellen von Nikkei, dass sie allesamt das gleiche Chassis nutzen sollen, um so die Kosten zu senken und die Entwicklung schneller vorantreiben zu können. Während das SUV mehr Platz bietet, soll das günstigere Modell in seiner Größte eher an einen VW Golf oder Toyota Corolla erinnern, heißt es.Sony Honda Mobility will bei seinem vorerst günstigsten Elektroauto vor allem die Kosten senken, wobei man natürlich auf eigene Features verzichtet und Funktionen limitiert. Die Entwicklung eines solchen günstigeren Modells soll vor allem deshalb nötig sein, weil die Hersteller von Elektroautos zunehmend in einen gigantischen Preiskampf verwickelt sind, dem auch schon erste Anbieter zum Opfer gefallen sind.Das Joint-Venture von Sony und Honda will bei seinen Fahrzeugen vor allem die jeweiligen Stärken der beiden Partner nutzen. So soll Sony bereits an Spielen arbeiten, die die Käufer der Afeela-Autos in den Fahrzeugen nutzen können. Bei den von Sony gezeigten Prototypen der Limousine ist zudem die PlayStation 5 ein zentrales Ausstattungsmerkmal.