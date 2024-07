Nintendo verkauft "Ersatzteile" für alte Kult-Controller am Automaten

Nintendo und sein Partner Bandai verkaufen in Japan jetzt Schlüssel­anhänger, die alten Konsolen-Controllern nachempfunden sind. Einige der dabei verwendeten Teile sind so originalgetreu, dass sie mit den Controllern von einst kompatibel sind und als Ersatzteil dienen können.

Nintendo

Ersatzteile für NES & Co schwer verfügbar

Zusammenfassung Nintendo und Bandai verkaufen in Japan Controller-Schlüsselanhänger

Einige Teile sind mit alten Nintendo-Controllern kompatibel

Ersatzteilbeschaffung für alte Konsolen oft schwierig und teuer

Verkauf erfolgt über Gachapon-Automaten an speziellen Standorten

Zweite Serie der Anhänger bietet kompatible Controller-Teile

Lange Warteschlangen in Tokio, Osaka, Kyoto und Narita

Preis pro Schlüsselanhänger beträgt 500 Yen (ca. 3 Euro)

Wer eine Famicom, ein NES, ein SNES, ein N64 oder eine andere alte Nintendo-Konsole besitzt und diese vielleicht sogar aktiv nutzen will, muss ständig um Defekte fürchten. Gerade die Controller der Geräte gehen bei tatsächlicher Verwendung der alten Hardware auch mal kaputt.Wer dann Ersatz benötigt, muss teilweise viel Geld in einen anderen gebrauchten Controller investieren oder kann nur noch einen kompatiblen Controller eines Drittanbieters erwerben. Reparaturen gestalten sich wegen der mangelnden Verfügbarkeit von Ersatzteilen meist schwierig. Zumindest in Japan sorgt eine besondere Aktion von Nintendo jetzt dafür, dass wieder "echte Original-Ersatzteile" für viele alte Spielkonsolen verfügbar sind.Der japanische Spielegigant hat nämlich in Kooperation mit dem Spielzeughersteller Bandai begonnen, zumindest an zwei Standorten neue "Teile" von alten Controllern zu verkaufen. Es handelt sich allerdings nicht wirklich um Ersatzteile, die von vornherein für die Verwendung in echten Controllern gedacht sind. Stattdessen verkauft man über die in Asien extrem verbreiten Kapsel-Automaten (Gachapon) eine Auswahl von Schlüsselanhängern, die Tasten und Joysticks von alten Nintendo-Controllern enthalten.Nach einer ersten Serie, die nur optisch den alten Controllern und ihren Teilen nachempfunden war, gibt es an genau zwei Automaten in Tokio jetzt eine zweite, überarbeitete Serie von Controller-Schlüsselanhängern, deren Teile tatsächlich in einigen Fällen mit den alten Original-Controllern kompatibel sind. Laut einigen X/Twitter-Usern (s.o.) gilt dies für bestimmte Teile des N64- und des GameCube-Controllers.Wer ausreichend Geduld hat, kann sich nun in die langen Schlangen an den Verkaufsautomaten in den Nintendo-Stores in Tokio, Osaka, Kyoto und bei dem Showroom am Flughafen Tokio Narita einreihen, um so an "Original-Ersatzteile" für seinen alten Controller zu kommen. Natürlich ist dies für die meisten Menschen kaum machbar und es handelt sich noch immer nicht um explizit als Ersatzteil von Nintendo nachgefertigte Teile.Anscheinend hat sich Bandai in Kooperation mit Nintendo aber tatsächlich bei den alten Controller-Originalteilen bedient, um die neuen Schlüsselanhänger möglichst detailgetreu zu fertigen. Leider dürften die Teile nur an den japanischen Kapselautomaten verkauft werden, sodass internationale Fans älterer Konsolen und ihrer Controller weiterhin vor allem auf Ersatzteile aus 3D-Druckern zurückgreifen müssen, wenn es darum geht, defekte Bauteile zu ersetzen.Ein Controller-Schlüsselanhänger aus dem Gachapon-Kapselautomaten kostet offiziell übrigens gerade mal 500 Yen, was umgerechnet knapp 3 Euro entspricht.