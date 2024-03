Nintendo gegen Yuzu: Emulator-Community ist trotzig - und kritisch

Diese Woche wurde bekannt, dass Nintendo per Klage die Entwickler des Switch-Emulators Yuzu in die Knie zwingen will. Das soll nicht nur die Software selbst eliminieren, sondern auch andere Anbieter ein­schüch­tern. Doch in der Szene zeigt man sich trotzig.

Nintendo verklagt Emulator Yuzu

Emulatoren-Szene reagiert trotzig auf Klage

Rechtliche Lage bei Emulatoren ist komplex

Entwickler betonen Bewusstsein für Urheberrecht

Kein Abschreckungseffekt durch Nintendos Klage

Manche Entwickler vermeiden Konflikte durch Geheimhaltung

Alte Konsolen-Emulatoren gelten als unproblematisch

Der japanische Gaming-Hersteller ist bekannt dafür, eine Horde an Anwälten in seinen Diensten stehen zu haben, diese sind auch alles andere als schüchtern, wenn es um die Durchsetzung der Nintendo-Rechte geht. Das ist für Fans zwar nicht immer nachvollziehbar, rechtlich gibt es aber selten Zweifel, zumindest bei Remakes und der Nutzung beliebter Nintendo-Figuren.Im Fall von Emulatoren ist die Sache aber komplizierter: Denn schließlich ermöglicht derartige Software das Abspielen von illegal kopierten Games, sie selbst stellt aber keinen Urheberrechtsverstoß dar. Für Nintendo spielt das aber keine Rolle, das Gaming-Unternehmen ist entsprechend auch an keiner Henne/Ei-Diskussion interessiert und sagt, dass ohne Yuzu und Co. illegale Spiele erst gar nicht gespielt werden könnten.Den gewünschten Vorbild- oder besser gesagt Abschreckungseffekt hat die Klage indes nicht, wie Ars Technica berichtet: Denn die meisten Entwickler derartiger Software zeigen sich trotzig und meinen, dass ihnen ein Yuzu-Schicksal erst gar nicht droht.Der Entwickler Lycoder, der an Emulatoren für NES und Dreamcast gearbeitet hat, meint dazu, dass sich die Community der "Urheberrechtsproblematik sehr bewusst" sei: "Ich persönlich habe mich immer an strenge Regeln gehalten, wie ich mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in meinen Projekten umgehe, und die meisten anderen Leute, die ich aus der Emulationsszene kenne, tun dasselbe."Sein Kollege Parsifal meint, dass Nintendos Klage keine neuen Elemente bzw. rechtlichen Argumente mit sich bringt. Er ist sich auch sicher: "Eine Emulation ist in Ordnung, solange sie nicht gegen das Urheberrecht und das Markenrecht verstößt." Andere allerdings meinen, dass sie sich gegen Briefe von Nintendo-Anwälten schützen, indem sie ihre Arbeiten nur einer Handvoll an Leuten zur Verfügung stellen.So mancher ist auch der Ansicht, dass er oder sie geschützt sei, weil sie nicht in den USA ansässig sind: "Ich habe einen NES-Emulator geschrieben und arbeite an einem Game-Boy-Emulator ... Außerdem bin ich kein US-Bürger und Nintendo kann mich am Arsch lecken", sagt etwa der Emulator-Entwickler ZJoyKiller.Ein entscheidender Unterschied ist allerdings, dass sich die meisten Entwickler auf diesem Gebiet Konsolen vorgenommen haben, die mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel haben: "Bei den meisten älteren Emulatoren müssen die Nutzer weder das Urheberrecht noch die Verschlüsselung brechen", sagt Lycoder.Yuzu ist auch in der Szene nicht unumstritten: "Meiner Meinung nach hat die Emulation der Switch im Moment nichts mit Bewahrung zu tun", so ein anonymer Entwickler. "Die Macher von Yuzu mögen Enthusiasten und leidenschaftlich sein, aber sie müssen sehr naiv sein, um zu glauben, dass es für die legale Erhaltung und Nutzung verwendet wird."