Bastler baut PS1 Handheld: "Original Motherboard wie ein Buch gefaltet"

Der amerikanische Modder YveltalGriffin hat einen PlayStation 1 Handheld gebaut. Der verwendet zum Teil die originale Hard­ware der 1994 erschienenen Konsole von Sony. Um das zu er­mög­li­chen, war allerdings einiges an Kreativität gefragt.

Gaming Handhelds sind nach Jahren, in denen Nintendo mit seiner Switch die einzige tragbare Spielekonsole für den Massenmarkt bot, wieder groß in Mode. Seit der Veröffentlichung des Steam Deck von Valve kommen immer mehr und mehr Geräte wie der ASUS ROG Ally oder der Lenovo Legion Go auf den Markt. Jetzt hat ein Fan allerdings eine etwas andere tragbare Konsole gebaut.Dabei ging es Modder Mackie Kannard-Smith nicht um die neueste Technologie, die höchsten Frameraten oder die beste Auflösung. Er wollte einfach einen Handheld, mit dem er Titel, die für die ursprüngliche PlayStation von 1994 erschienen waren, spielen konnte. Herausgekommen ist ein Gerät, das optisch etwas an den Nintendo Game Boy Advance erinnert und von der Größe her ungefähr der PS Vita entspricht. Der Bastler taufte seine Kreation die PS Hanami.Dabei war es Kannard-Smith wichtig, keinen Emulator zu verwenden, sondern original PlayStation-Hardware zu nutzen, um die Spiele nativ laufen zu lassen. Um das zu erreichen, kam der Modder auf eine kreative Idee, wie er in einem Post auf X mitteilte: "Sie verwendet ein ECHTES PS1-Motherboard, das ich halbiert, wie ein Buch gefaltet und neu verkabelt habe. KEINE Emulation!"Keinen Platz fand jedoch das originale optische Laufwerk der PlayStation. Daher verwendet die PS Hanami den optischen Laufwerksemulator "Xstation". Damit ist es möglich, PlayStation Disc-Images von einer SD-Karte abzuspielen.Ein kleines Manko ist allerdings die geringe Akkulaufzeit von lediglich zweieinhalb Stunden. Dabei kann das Gerät aufgrund der Tatsache, dass keinerlei passive oder aktive Kühlung verbaut ist, durchaus recht warm werden, wie der Bauer selbst anmerkt. Auch der verwendete Shinobi Scaler hat wohl gelegentlich mit Problemen bei der Darstellung einiger Spiele zu kämpfen.Dennoch dürfte Kannard-Smith mit seinem Handheld durchaus zufrieden sein. Schade für alle Retro-Spieler, dass es bei der PS Hanami wohl bei einem Einzelstück bleiben wird.