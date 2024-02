Nvidia überholt Alphabet beim Marktwert, ist nun neue US-Nummer 3

Nvidia war viele Jahre lang "nur" für sein Grafikkarten-Geschäft be­kannt, doch das ändert sich dieser Tage fundamental. Denn man liefert die Chips für die KI-Revolution und katapultiert sich damit in ungeahnte Marktwertsphären. Denn man ist nun die Nummer 3.

Nvidia

Neue Nummer 3 unter den wertvollsten Unternehmen

Chips für KI-Konzerne

Microsoft, Apple und dann schon Nvidia. So sieht das Ranking bezüglich Marktwert seit Kurzem aus. Denn der Chiphersteller hat am Mittwoch Google bzw. dessen Mutterkonzern Alphabet in Bezug auf Marktkapitalisierung überholt. Das hängt natürlich mit dem seit Monaten nach oben galoppierenden Aktienkurs zusammen.Denn gestern hat die Aktie mit dem Kürzel NVDA die Marke von 739 Dollar erreicht, das sind umgerechnet 685 Euro. Der Marktwert des Unternehmens beträgt damit 1,83 Billionen Dollar (rund 1,7 Billionen Euro) und damit konnte Nvidia den Suchmaschinenriesen Alphabet überholen, denn dieser kam zuletzt auf 1,82 Billionen Dollar Marktkapitalisierung (via CNBC ).Das kann sich natürlich jederzeit umdrehen, denn der Aktienkurs kann auch wieder nach unten gehen, zumindest kurzfristig. Langfristig sieht es aber nicht ansatzweise so aus, als müssten sich Anleger Sorgen machen, denn Nvidias Aussichten sind und bleiben blendend.Das liegt natürlich an den KI-Chips, die das Unternehmen aus Santa Clara verkauft. Denn Nvidia ist und bleibt die erste Adresse für auf künstliche Intelligenz ausgerichtete Chips und es sieht auch nicht danach aus, als würde dieser Trend bald nachlassen bzw. diese Blase platzen.Die KI-Chips von Nvidia richten sich vor allem an Unternehmen und kosten mehr als 20.000 Dollar pro Stück - und Firmen wie Microsoft, Meta, Google und Amazon brauchen Tausende dieser Halbleiter, entsprechend gut sind auch die Auftragsbücher gefüllt.