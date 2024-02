Nvidia steckt jüngsten Geldregen in komplett neue Chip-Kategorie

Der Chiphersteller Nvidia nutzt seine gigantischen Einnahmen der letzten Zeit, um einen komplett neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Das Unternehmen wird zukünftig auch sogenannte Custom-Chips anbieten, also Halbleiter, die genau auf bestimmte Kundenwünsche zugeschnitten sind.

BoliviaInteligente / Unsplash

Zusammenfassung Nvidia baut neuen Geschäftsbereich für Custom-Chips auf

Dabei wird man allerdings nicht alles anbieten, was irgendwie möglich ist. Nvidia werde sich stattdessen auf Chips für Cloud-Betreiber und KI-Berechnungen spezialisieren, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf neun mit den Plänen vertraute Quellen. Treffen mit potenziellen Kunden soll es bereits gegeben haben, hieß es.Nvidia hatte den Vorteil, passgenau zum Beginn des KI-Booms passende Prozessoren in großer Zahl liefern zu können. Die H100- und A100-Chips des Unternehmens dienen vielen dieser Großkunden als allgemeine, universell einsetzbare KI-Chips. Dadurch entfallen aktuell rund 80 Prozent der Verkäufe solcher Chips auf den GPU-Hersteller.Wie lange eine solch beherrschende Position zu halten sein wird, ist allerdings fraglich. Denn sowohl der Konkurrent AMD als auch diverse andere Produzenten arbeiten angesichts der hohen Nachfrage ebenfalls an entsprechenden Produkten. Daher nutzt Nvidia nun also die enormen Einnahmen, um sich für die Zukunft breiter im Halbleiter-Business aufzustellen und den aktuell stark gestiegenen Börsenwert vielleicht halten oder gar ausbauen zu können.Der Konzern will entsprechend auch gleich an mögliche Großkunden heran: Nvidia-Vertreter hätten sich bereits mit Managern Amazons, Metas, Microsofts, Googles und OpenAIs getroffen, um die Herstellung kundenspezifischer Chips für diese Unternehmen zu besprechen, so zwei mit den Treffen vertraute Quellen. Neben den Betreibern großer Rechenzentren hat Nvidia auch Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Automobil und Videospiele ins Visier genommen.Zu den größten Anbietern speziell gestalteter Chips gehören aktuell Broadcom und Marvell, die den überwiegenden Anteil des Gesamtumsatzes von 30 Milliarden Dollar im Jahr auf sich vereinen. Angesichts des Markteinstiegs eines Schwergewichtes wie Nvidia, dürften diese durchaus etwas in Bedrängnis kommen. Allerdings wächst der Markt auch stark und mit seiner Spezialisierung dürfte Nvidia eher eine eigene Nische abdecken.