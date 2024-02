Geldregen für Nvidia: KI-Boom sorgt für Rekordumsatz und -gewinn

Nvidia ist die treibende Kraft im Bereich künstlicher Intelligenz und lässt sich das Geschäft mit KI-Chips vergolden. Das Un­ter­neh­men meldet für das vergangene Quartal einen Re­kord­um­satz von 22,1 Milliarden Dollar und übertrifft damit die Er­war­tun­gen der Ana­lys­ten.

Enormer Umsatz- und Gewinnsprung

KI-Geschäft in Rechenzentren ist Umsatztreiber

Der wachsende Markt rund um das Thema Künstliche Intelligenz sorgt bei Nvidia für einen Geldregen. Die Konkurrenz hat den Startschuss verschlafen und derzeit scheint kein Weg am KI-Experten aus dem kalifornischen Santa Clara vor­bei­zu­füh­ren. Nvidias H100-Grafikkarten gehören zu den begehrtesten Chips für an­spruchs­vol­le KI-Anwendungen und sind in jedem Rechenzentrum dominant.Mittwochabend verkündete das Unternehmen nachbörslich seinen Finanzzahlen für das vergangene Quartal und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die im Vorfeld bereits hoch angesetzt waren. Nvidia konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 265 Prozent auf 22,1 Milliarden Dollar steigern. Mit einer Marge von über 50 Prozent lag der Nettogewinn bei 12,3 Milliarden Dollar - ein Plus von 769 Prozent.Vom Umsatz entfallen allein 18,4 Milliarden Dollar auf den mit KI-Chips verbundenen Data-Center-Bereich, während Nvidias einstiges Aushängeschild - GeForce Gaming-Grafikkarten - nur 2,9 Milliarden Dollar ausmachen. Auch hier verzeichnet man allerdings ein Plus von 56 Prozent. Lediglich das Automotive-Geschäft liegt mit 281 Millionen Dollar unter Vorjahresniveau.Nvidia blickt positiv in die Zukunft. Der verbesserte H200-Chip steht in den Startlöchern und auch die Entwicklung des B100-Halbleiters für noch an­spruchs­vol­le­re KI-Anwendungen scheint auf Kurs. Für das laufende Quartal stellt der Chip­her­stel­ler einen Umsatz von 24 Mil­liar­den Dollar in Aussicht. Entsprechend positiv reagieren Anleger. Nachbörslich stieg die Aktie zeitweilig auf über 745 Dollar.