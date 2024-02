Porsche Taycan: Update verbessert Elektrosportwagen in jeder Hinsicht

Porsche hat sein erstes Elektroauto Ende 2019 gestartet und knapp fünf Jahre später spendiert man dem Fahrzeug ein erneutes Update: Dieses soll vor allem Reichweite und Ladegeschwindigkeit verbessern - und davon wird auch die (Fahr-)Leistung profitieren.

Porsche Taycan erhält Update für Reichweite und Ladegeschwindigkeit

Der Taycan ist zweifellos ein guter erster Versuch von Porsche, im Elektroautobereich Fuß zu fassen. Man war und ist auch der erste der großen Sportwagenhersteller, der ein vollelektrisches Fahrzeug dieser Art auf den Markt gebracht hat. Denn während Konkurrenten wie Ferrari und Lamborghini noch Jahre brauchen, bis sie reine Stromer entwickelt und auf den Markt bringen können, ist Porsche bereits beim wiederholten Taycan-Update angekommen.Und dabei macht man sicherlich auch vieles, wenn nicht alles richtig: Denn Porsche spricht bei seinem Refresh die für Elektroautos wichtigsten Bereiche an: Reichweite, Leistung und Schnellladefähigkeit. Der neue Taycan wird ab Frühjahr dieses Jahres in drei Karosserievarianten erhältlich sein: als Taycan Sportlimousine, als (mit Offroad-Paket erhältlichen) Taycan Cross Turismo und als Sport Turismo-Variante. Laut Porsche sind alle Version in vier Motorisierungen verfügbar, in Varianten mit Heck- oder Allradantrieb.Zuletzt wurde der Taycan mit zwei Akku-Konfigurationen ausgeliefert: 79 kWh und 93 kWh. Für die nun angekündigte Aktualisierung kommt eine 105-kWh-Batterie ("Performance Battery Plus") dazu.Mehr als das: Laut Porsche wird der Taycan einer der am schnellsten ladenden Stromer sein, die man derzeit auf der Straße finden kann. Von null auf 80 Prozent kann das Fahrzeug (bei optimalen Bedingungen) in gerade einmal 18 Minuten geladen werden. An 800-Volt-Gleichstrom-Ladestationen kann der neue Taycan mit bis zu 320 kW laden - das sind 50 kW mehr als beim vorherigen Modell.Laut dem Hersteller konnte man mit einer Reihe an Verbesserungen die Performance und Effizienz steigern: einem weiterentwickelten Antriebsstrang mit neuem, bis zu 80 kW stärkerem Hinterachsmotor bei allen Modellen, einem modifizierten Pulswechselrichter mit optimierter Software, leistungsfähigeren Batterien , einem überarbeiteten Thermokonzept, einer Wärmepumpe der nächsten Generation und einer geänderten Rekuperations- und Allradstrategie.