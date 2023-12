Der chinesische Hersteller Xiaomi hat sein erstes Elektroauto SU7 jetzt offiziell enthüllt. Konzernchef Lei Jun präsentierte die Limousine mit elektrischem Antrieb bei einer Veranstaltung in Peking und machte da­bei deutlich, dass man unter anderem Porsche ins Visier nimmt.

Viele Informationen und sogar offizielle Bilder des Xiaomi SU7 waren bereits vorab an die Öffentlichkeit gelangt, unter anderem wegen chinesischer Behörden, die diese einfach im Rahmen ihrer Freigabeprozesse offen ins Internet stellten. Heute hatte Xiaomi nun selbst zum Launch-Event für das neue Elektroauto eingeladen.Der Xiaomi SU7, wobei das SU für "Speed Ultra" steht, soll laut ITHome wahrscheinlich schon im nächsten Jahr erstmals verkauft werden. Das Fahrzeug ist als sportliche viertürige Limousine konzeptioniert und es ist wohl kein Zufall, dass auf den Marketing-Bildern des Unternehmens ein Porsche Taycan im Hintergrund zu sehen ist, denn genau diesen hat man offenbar im Visier - und gleichzeitig als optisches Vorbild - genutzt.Technisch soll der Xiaomi SU7 beeindrucken: in 2,78 Sekunden geht es dank bis zu 673 PS von 0 auf 100 km/h, was unter anderem durch einen cw-Wert von 0,195 ermöglicht wird, bei dem es sich um den bisher niedrigsten Wert für ein Auto aus Massenfertigung handeln soll. Die maximale Reichweite gibt Xiaomi zum Start des SU7 mit 800 Kilometern an, wobei es sich dabei um eine Angabe nach dem chinesischen CLTC-Standard handelt, die hierzulande deutlich niedriger ausfallen dürfte.Der SU7 wird laut Xiaomi mit einem 800-Volt-System schnell geladen und basiert auf einer "Modena" genannten Plattform, die auch für andere Elektroautos verwendet werden soll. Die Produktion übernimmt stets ein chinesischer Partner, der über mehr Erfahrung als Autobauer verfügt, hieß es zum Launch-Event.Der Xiaomi SU7 soll über eine Reihe von Funktionen für autonomes Fahren verfügen, wobei der Hersteller angibt, dass es je nach Variante einen oder zwei Nvidia Orin-Chips an Bord geben soll, die die dafür benötigten Daten verarbeiten sollen.In diesem Zusammenhang zeigte Xiaomi ein Video, in dem sich der SU7 in einem Parkhaus selbstständig und trotz Hindernissen einen Parkplatz suchte. Wie schon zuvor zu hören war, sind zwei Varianten des SU7 geplant. Neben dem Basismodell wird es auch noch eine zweite, besser ausgestattete Version namens SU7 Max geben.Der Unterschied besteht in den verwendeten Antriebskonzepten, den Akkus und den Self-Driving-Features bzw. der dafür verbauten Technik. Dasbeschleunigt mit seinem einzelnen Elektromotor an der Hinterachse in 5,28 Sekunden von 0 auf 100 km/h und besitzt einen Lithium-Eisen-Akku für 668 Kilometer Reichweite nach CLTC, der per 400-Volt-System geladen wird. Es gibt außerdem nur einen einzelnen Nvidia Orin-Chip Derbietet die oben genannten enormen Werte bei Beschleunigung und Reichweite, die unter anderem durch das 800-Volt-System und eine bessere Akkutechnologie erreicht werden. Es gibt zudem zwei Orin-Prozessoren, 25 Lautsprecher im Fahrzeug, das (weiter unten beschriebene) beeindruckende HUD, Soft-Close-Türen, Luftfederung mit Continuous Damping Control (CDC), einen elektrisch ausfahrenden Heckspoiler, zwei Elektromotoren und damit Allradantrieb und ein LiDAR-System für die Self-Driving-Funktionen.Das erste Elektroauto von Xiaomi soll auch im Innern beeindrucken. So wird das hauseigene HyperOS auf den Onboard-Systemen verwendet, wobei im Mittelpunkt ein 16,1 Zoll (40,89 cm) großes Hauptdisplay mit Touch-Bedienung und 3K-Auflösung steht. Die technische Basis hierfür stammt von Qualcomm und unterstützt sowohl Apple AirPlay als auch CarPlay.Es gibt darüber hinaus auch noch ein kleineres 7-Zoll-Display vor dem Fahrer, das bei Bedarf ausgefahren wird, um Fahrerinformationen direkt hinter dem Lenkrad anzuzeigen. Xiaomi setzt außerdem ein gigantisches Head-Up-Display ein, dass sich mit einer Diagonale von mehr als 1,40 Metern über den unteren Rand der Frontscheibe erstrecken soll. An den Kopfstützen der Vordersitze können zudem zwei zusätzliche Bildschirme geordert, oder Tablets von Xiaomi oder Apple angebracht werden, hieß es.Der Xiaomi SU7 wird zunächst in drei Farben auf den Markt kommen. Dabei handelt es sich um "Aqua Blue", "Verdant Green" und "Mineral Gray". In Sachen Größe entspricht der SU7 mit knapp fünf Metern Länge etwa einem 5er-BMW. Platz für Gepäck gibt es auch genug: das Kofferraumvolumen wird mit 517 Litern angegeben und vorn gibt es einen "Frunk" mit 107 Litern Stauraum.Zu Preisen und Verfügbarkeit seines ersten Elektroautos machte Xiaomi bisher noch keine Angaben, kündigte aber an, dass man in der ersten Hälfte des Jahres 2024 die Massenfertigung anstrebt.