Rettung für Gigaset - Hongkonger VTech-Konzern übernimmt

Ein Hongkonger Unternehmen hat angekündigt, die insolvente Gigaset Communications GmbH aufzukaufen. Die Pläne sehen unter anderem vor, dass die Produktionsanlagen in Bocholt übernommen werden. Damit sieht nun alles nach einem guten Ende aus.

Gigaset

Investorensuche abgeschlossen

Zusammenfassung Hongkonger Firma kauft Gigaset Communications GmbH

Produktionsanlagen in Bocholt werden übernommen

Deutscher Hersteller Gigaset war insolvent

Regelinsolvenzverfahren seit 1. Januar 2024

VTech als Käufer bekannt, schließt Lücke zu Gigaset

Übernahme soll bis April abgeschlossen sein

Gigaset soll unter VTech neue Wachstumsära beginnen

Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass der deutsche Hersteller Gigaset Insolvenz anmelden musste und auf der Suche nach neuen Investoren war.Diese Suche ist nun vorbei - nachdem zum 1. Januar 2024 ein Regelinsolvenzverfahren über die Ex-Siemens-Tochter eingeleitet wurde, gibt es jetzt halbwegs positive Nachrichten. Gigaset hat einen Käufer gefunden, der den operativen Geschäftsbetrieb übernehmen wird. Damit sieht es so aus, dass es auch weiterhin Smartphones made in Germany geben wird.Nur der Eigentümer hinter der Gigaset Communications GmbH ändert sich. Bisher hatte ein chinesisches Unternehmen die Mehrheitsanteile.VTech kennt man hierzulande vor allem als Hersteller von Lernspielzeug, Kinder-Smartwatches und Co. Laut eigener Angabe ist das Unternehmen aber der größte Hersteller von Telefonen für Privathaushalte in den USA - da ist auch der Lückenschluss zu Gigaset. "Die Akquisition ist ein bedeutender Schritt unserer Transformation", erklärte Gigaset-CEO Dr. Magnus Ekerot zur Übernahme . Die soll im Übrigen bis April abgeschlossen werden."Als Teil der VTech-Familie werden wir eine solide Grundlage haben, um nicht nur die Beziehung zu unseren globalen Geschäftspartnern zu stärken, sondern auch unsere Produkte so zu gestalten, dass sie noch mehr private und geschäftliche Kunden erreichen werden. Für uns stellt das eine einzigartige Plattform dar, um eine neue Ära des Wachstums einzuläuten.""Wir freuen uns über diese strategische Akquisition. Das Produktportfolio, die europäische Marktführerschaft, die fortschrittlichen F&E-Kapazitäten und die Fertigungsexzellenz von Gigaset ergänzen sich hervorragend mit VTech", sagte Hillson Cheung, President VTech Telecommunication Products."Mit den finanziellen Möglichkeiten von VTech und der Unterstützung des Managements wird es Gigaset möglich sein, die Geschäftsaktivitäten nach der Übernahme fortzusetzen, um nachhaltiges Wachstum und eine gesunde Unternehmensentwicklung sicherzustellen."