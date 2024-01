The Mandalorian und Grogu schaffen den Sprung von Disney+ ins Kino

The Mandalorian ist einer der größten Hits auf Disney+ und schaffte es, Star Wars frischen Wind zu verpassen. Nach drei Staffeln und einem Spinoff werden der Mandalorianer und "Baby Yoda" Grogu und mit der höchsten Auszeichnung geehrt: Sie bekommen einen eigenen Film.

The Mandalorian als ungewöhnlich seltener Hit

Frühestens im Mai 2026

Man kann sicherlich davon sprechen, dass Star Wars seit einer Weile in einer kreativen wie kommerziellen Krise steckt. Denn die jüngsten Kinofilme waren alles andere als überzeugend, auch die Idee zu Kino-Spinoffs erwies sich als nicht gerade erfolgreich. Große Ausnahme sind die Serien auf Disney+, wohlgemerkt sind hier vor allem The Mandalorian und Andor gemeint.Es überrascht deshalb nicht, dass Disney und Lucasfilm immer mehr auf The Mandalorian setzen und nun bekannt gegeben haben, dass die Serie auch auf die große Leinwand kommen wird. Wie Variety unter Berufung auf die offizielle Star Wars-Seite berichtet, machen sich der behelmte Held und sein kleiner Begleiter zu einem neuen Abenteuer auf, nämlich ins Kino.Der Film wird simpel "The Mandalorian & Grogu" heißen, Regie führt wenig überraschend Jon Favreau, dieser ist auch der Vater der Serie. "Ich habe es immer geliebt, Geschichten zu erzählen, die in der reichen Welt spielen, die George Lucas geschaffen hat", so Favreau. "Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Lehrling Grogu auf die große Leinwand zu bringen, ist extrem aufregend."Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy bezeichnete den angekündigten Streifen als "perfekt passend" für die große Leinwand, es ist der erste Film, der mit Rückenwind in die Produktion geht seit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers von 2019. Seither wurden zwar mehrere Filme diskutiert und angekündigt, mit richtigem Schwung ging aber keiner davon in konkrete Dreharbeiten.Wann The Mandalorian & Grogu ins Kino kommen wird, ist derzeit nicht klar. Der nächste Star Wars-Film ist für Mai 2026 angesetzt, danach sollen Starts im Dezember 2026 sowie Ende 2027 folgen. Welcher Film wann kommt, ist derzeit aber unklar, der Star Wars-Zeitplan ändert sich ständig.