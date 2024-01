Neustarts der Woche: Filme und Serien bei Disney+, Amazon & Netflix

Die drei Streaming-Anbieter Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ nehmen in dieser Woche mehr als 25 Filme und Serie neu in ihr Pro­gramm auf. Mit dabei: Griselda, Masters of the Universe und Expats. Unser Überblick zeigt euch alle Neustarts und Termine.

Griselda, Masters of the Universe und Expats

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 4

Narvalo o quasi ab 22. Januar

The Favourite ab 23. Januar

Jacqueline Novak: Get on Your Knees ab 23. Januar

Queer Eye: Staffel 8 ab 24. Januar

Six Nations: Full Contact ab 24. Januar

Griselda ab 25. Januar

Masters of the Universe: Revolution ab 25. Januar

Badland Hunters ab 26. Januar

Doctor Slump ab 27. Januar

Jesus Revolution ab 28. Januar

Alle Netflix-Neustarts im Überblick

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 4

Sparkle ab 22. Januar

Abgeschnitten ab 22. Januar

Inside ab 22. Januar

Kevin James: Irregardless ab 23. Januar

The Reef: Stalked ab 23. Januar

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl ab 24. Januar

The Disaster Artist ab 24. Januar

Meg ab 25. Januar

The Gateway - Im Griff des Kartells ab 25. Januar

Trunk: Locked In ab 26. Januar

Expats - Staffel 1 ab 26. Januar

The Good Liar - Das alte Böse ab 26. Januar

The Unbearable Weight of Massive Talent ab 26. Januar

Tides ab 27. Januar

Alle Amazon-Neustarts im Überblick

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 4

Das echte große Krabbeln ab 24. Januar

Big City Greens - Neue Folgen der 3. Staffel ab 24. Januar

Narco Wars: Der Kampf gegen Drogen - Staffel 3 ab 24. Januar

Alle Disney+-Neustarts im Überblick

Mit Griselda startet ab Donnerstag eine neue Krimidrama-Miniserie mit Sofía Vergara. Dabei schlüpft die aus Modern Family bekannte Schauspielerin in die Rolle einer kolumbianischen Drogenhändlerin. Zudem kann man sich auf die Animationsserie Masters of the Universe: Revolution und den schon etwas in die Jahre gekommenen Historienfilm The Favourite mit Olivia Colman, Emma Stone und Rachel Weisz freuen.Amazon bietet in dieser Woche die größte Auswahl unter den drei Streaming-Anbietern. Als Miniserie geht unter anderem die Li­te­ra­tur­ver­fil­mung Expats mit Nicole Kidman auf Sendung, während Streifen wie The Disaster Artist, Meg und Als Hitler das rosa Kaninchen stahl als zeitexklusive Lizenztitel auf dem Programm stehen. Der aus King of Queens und Kindsköpfe bekannte Kevin James tritt zudem in einem neuen Comedy-Special auf.Beim Micky-Maus-Konzern dreht sich in den nächsten Tagen alles um das Thema Dokumentationen. Mit dabei: Das echte große Krabbeln und Narco Wars. Ebenso sieht man neue Folgen von Big City Greens, einer Zeichentrickserie die einst für den Disney Channel bzw. Disney XD produziert wurde.