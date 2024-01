Auf alle, die bei der Sky-Plattform Wow ein Live-Sport Monatsabo nutzt, kommt bald eine saftige Preiserhöhung zu. Ab Mitte Februar fallen ganze sechs Euro mehr pro Monat an, der Preis steigt damit auf 36 Euro. Das macht das Jahresabo attraktiver, das nicht teurer wird.

Sky Deutschland

Mehr zahlen bei Sky Wow: Abo-Kosten klettern

Es ist eine Entwicklung, die sich aktuell bei vielen Streaming-Anbietern beobachten lässt: steigende Preise. Wie Sky in einer offiziellen Mitteilung erklärt, sieht man sich dazu veranlasst, den Preis für das Live-Sport-Abo anzuheben. Das gilt allerdings nur für Kunden, die sich für eine monatliche Laufzeit entscheiden. Ab dem 15. Februar 2024 werden 35,99 Euro berechnet. Das sind sechs Euro mehr als bisher, eine Erhöhung um satte 20 Prozent.Für Neukunden gilt dieser Preis ab dem Stichtag, für bestehenden Kunden nach Ablauf der aktuell gebuchten Laufzeit - also für Monatsabos "mit der nächsten Abrechnung nach dem 15. Februar beziehungsweise bei mehrmonatigen Abos nach Ablauf der Mindestlaufzeit", so das Unternehmen.Neukunden, die sich erst vor Kurzem für das Monatsabo entschieden haben, gewährt man außerdem eine Gnadenfrist. Für Verträge, die zwischen dem 3. Dezember 2023 und dem 3. Januar 2024 abgeschlossen wurden, wird der Preis "erst später" angepasst, genau Angaben fehlen hier. Da die Preiserhöhung für alle anderen bestehenden WOW-Kunde erst mit der automatischen Verlängerung wirksam wird, entfällt das Sonderkündigungsrecht.Mit der Anpassung wird auch das WOW Live-Sport Jahresabo attraktiver. Der Preis von 24,99 Euro pro Monat bleibt vorerst unangetastet. Allerdings gilt auch hier: Wenn Kunden sich nicht vor Ablauf für ein weiteres Jahr binden oder kündigen, erfolgt die Umwandlung in ein monatlich kündbares Abo mit dem höheren Preis.