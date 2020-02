DVBViewer - Digitales TV und Radio am PC empfangen

TV-Software mit Rekorder

Mediaplayer

Eingeschränkte Demoversion

Mit dem DVBViewer 6.1.6.1 empfangen Sie digitales Fernsehen und Radio am PC und können laufende Sendungen problemlos aufnehmen. Die Software zeichnet sich durch eine einfach zu bedienende Nutzeroberfläche aus und bietet zahlreiche Zusatzfunktionen wie Timeshift oder EPG und kann auch als Mediaplayer eingesetzt werden.Sie können mit dem DVBViewer sämtliche über Ihre Hardware verfügbaren Sender empfangen, wobei die Software auch HD- und UHD-Programme wiedergibt. Darüber hinaus ist sie in der Lage, Zusatzangebote über HbbTV und MHEG-5 anzuzeigen. Aber auch der klassische Videotext sowie ein EPG-Programmführer sind abrufbar. Ferner beherrscht der DVBViewer Timeshift und die Möglichkeit, mehrere Sender gleichzeitig anzuzeigen.Über die Aufnahmefunktion lassen sich laufende Sendungen jederzeit auf der Festplatte abspeichern. Dies kann sowohl manuell als auch zeitgesteuert geschehen, wobei die Software hierzu den Computer selbstständig aus dem Ruhezustand aufweckt. Sogar das Aufnehmen mehrerer Sender gleichzeitig ist möglich, sofern hardwareseitig die Voraussetzungen dafür gegeben sind.Sie können den DVBViewer zudem als Mediaplayer einsetzen und mit dem Programm lokale Musik und Videos verwalten und abspielen sowie Bilder als Slideshow anzeigen lassen. Darüber hinaus spielt der DVBViewer DVDs ab und zeigt RSS-Feeds sowie Wetterinformationen an. Der Funktionsumfang kann durch Plug-ins und Zusatzprogramme erweitert werden, zum Beispiel lassen sich so das Live-Programm und Aufnahmen anderen Geräten im Netzwerk bereitstellen.Der DVBViewer unterstützt die meisten im Handel erhältlichen TV-Karten, USB-TV-Sticks und USB-Empfänger für DVB-S/S2, -T/T2, C/C2, ATSC, IPTV und ISDB und ist vollständig zu SAT>IP-Geräten kompatibel.Die Testversion von DVBViewer ist funktional stark eingeschränkt und dient vor allem dazu, die Kompatibilität der eigenen Hardware vor dem Kauf zu testen. So hat die Demo etwa eine Laufzeitbegrenzung von 45 Minuten, außerdem sind weder Aufnahmen noch der Zugriff auf Netzwerkgeräte möglich. Weitere Informationen finden Sie beim Hersteller Weitere Programme zum Fernsehen am PC gibt es etwa mit ProgDVB und DVB Dream