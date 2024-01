Apple iPad und MacBook: 2024 wird es wohl zahlreiche Updates geben

Dieser Tage führt Apple seinen ersten großen Launch des Jahres durch, es ist die erste neue Produkt-Kategorie seit Längerem. Damit kann sich der Konzern künftig wieder seinen Klassikern widmen und dazu zählt das iPad . Fans des Apple-Tablets können sich auf 2024 freuen.

Alles neu beim iPad: Das scheint eines der Mottos sein, das sich Apple für dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben hat. Denn der Tablet-Sparte des Konzerns aus dem kalifornischen Cupertino steht ein "Shakeup" bevor, also eine weitreichende Neuordnung, erwartet werden u. a. dynamische Updates und weitreichende Hardwareänderungen.Diese Informationen stammen wie so oft von Mark Gurman, der in seinem Bloomberg-Newsletter Power On Woche für Woche Insider-Informationen zu Apple-Produkten zu bieten hat. Dieses Mal hat Gurman Informationen zum iPad Air und iPad Pro zu bieten (via MacRumors ).Die vielleicht wichtigste Neuerung betrifft das iPad Pro, denn dieses wird den Wechsel zu OLED durchführen. Das ist schon länger Gegenstand von Spekulationen und Gerüchten, Gurman bestätigt diese nun. Die Pro-Modelle mit elf und 13 Zoll werden die ersten iPads sein, die diesen Schritt durchführen werden.OLED bietet natürlich diverse Vorteile, darunter höhere Helligkeit, mehr Kontrast und einen geringeren Stromverbrauch - im Vergleich zu den aktuellen Modellen mit LCD-Panels. Ein Nachteil dabei: Es ist zu erwarten, dass iPads mit OLED teurer sein werden als die bisherigen Varianten. Außerdem heißt es, dass das iPad Pro einen schnelleren M3-Chip, kabelloses Laden mit MagSafe sowie ein überarbeitetes Magic Keyboard mit einem größeren Trackpad und einem Aluminiumgehäuse mitbringen wird.Auch zum iPad Air liegen neue und aktualisierte Informationen vor, konkret heißt es, dass die nächste Modelle Diagonalen bzw. Displays mit 10,9 Zoll und 12,9 Zoll bieten werden. Beim Air wird es ein überarbeitetes Design der Kameraeinheit auf der Rückseite, Wi-Fi 6E-Support und Bluetooth 5.3 geben.Schließlich gibt es auch noch Informationen zum MacBook Air, hier soll es im Frühjahr neue Modelle (u. a. mit einem Update auf M3) geben, und zwar 13-Zoll- und 15-Zoll-Varianten, diese sollen im Gegensatz zur Vergangenheit auch gleichzeitig auf den Markt kommen.