Apple sieht sich "iPad Fold" an, hat aber derzeit keine konkreten Pläne

Es ist mittlerweile so etwas wie ein offenes Geheimnis, dass der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino zunächst bei seinen iPad-Pro-Modellen auf OLED umstellen wird und danach weitere der Tablets ein solches Display erhalten werden. Anfang des nächsten Jahres soll das erste Apple-OLED-Tablet debütieren, das bestätigt nun auch die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei in einem Bericht.Nikkei berichtet auf nicht näher genannte Quellen in der Industrie, dass man auch weitere Details zum OLED-Fahrplan in Erfahrung bringen konnte. Demnach soll das erste MacBook mit OLED nicht vor 2025 auf den Markt kommen. Dieses sei derzeit in Entwicklung, weitere Details nennt das japanische Blatt aber nicht.Auch das ist nicht unbedingt eine völlig neue Information, denn entsprechende Storys gibt es bereits länger. Hierzu gab es in den vergangenen Monaten gleich mehrere widersprüchliche Berichte. Welches Modell als erstes die OLED-Kur verpasst bekommt, ist aber unklar. Glaubt man dem bekannten und auch zuverlässigen Apple-Analysten Ross Young, dann wird es das MacBook Air sein.Auch das Thema faltbares Display steht bei Apple auf der Liste, allerdings offenbar ziemlich weit unten. Laut Nikkei habe Apple "begonnen, die Möglichkeit zu prüfen, faltbare iPads herzustellen", allerdings erst nachdem die Umstellung klassischer Display in Richtung OLED abgeschlossen ist. Derzeit habe der Konzern aus Cupertino aber keine "keinen konkreten Zeitplan" für seine Pläne für ein faltbares iPad.Große Hoffnungen sollten sich Falt-Fans also nicht machen, bald ein "iPad Fold" zu sehen. Und selbst wenn sich Apple tatsächlich dazu entscheiden sollte: Es würde bzw. wird noch viele Jahre dauern.