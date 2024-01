Die Mixed-Reality-Brille Vision Pro ist da. Oder besser gesagt: Lässt sich nun blicken. Noch besser gesagt: Apple gewährte einigen ausgewählten Journalisten eine Hands-On-Session und diese berichten von ihrem Er­lebten: Dabei gab es einiges an Faszination, aber auch Enttäuschung.

Apple hat Medienvertreter bereits kurz nach der Enthüllung des Headsets zu einer ersten Testsession zugelassen, doch seit dem Juni 2023 ist viel Zeit vergangen. Diese hat der Konzern auch genutzt, um noch diverse Änderungen an Hard-, aber vor allem auch Software durchzuführen. In gut zwei Wochen wird Vision Pro bereits in den Händen der ersten Kunden sein und die Early Adopter werden sich sicherlich dafür interessieren, wie die ersten Erfahrungen mit der finalen Version sind.Am besten fasst es Marques Brownlee, der wohl bekannteste Tech-YouTuber unserer Tage, in einem Tweet zusammen. Denn die meisten Tester meinen, dass das Nutzungserlebnis faszinierend, aber das Headset auf Dauer nicht angenehm zu tragen sei - und man sich daran auch nicht wirklich gewöhnt. Brownlee dazu:"Als ich Vision Pro zum ersten Mal ausprobierte: Verdammt, dieses Display ist erstaunlich und das Eye-Tracking ist wie Magie und es fühlt sich sehr zukunftsorientiert an, aber es ist auch ein wenig schwer.Zweites Mal: Der Immersionsfaktor ist immer noch so hoch. Spezielle Videos sind ein Hit oder Miss, man muss den richtigen Abstand finden. Und wow, das Ding ist wirklich schwer, ich weiß nicht, wie lange ich es tragen könnte.Drittes Mal: Verdammt, ist das Ding schwer. Auch das Tipperlebnis ist anständig. Es gibt ein paar neue coole Apps zum Ausprobieren. Aber wow. So schwer."Für Engadget haben Dana Wollman und Cherlynn Low das Headset getestet und auch sie klagten über durchaus - im wahrsten Sinn des Wortes - schwerwiegende Probleme. In der Version mit einem Band fühlte Low nach bereits 15 Minuten das Gewicht, fünf Minuten später war es bereits regelrecht Schmerz. Mit einem zweiten "Dual Loop"-Band besserte sich das allerdings. Ähnlich ging es ihrer Kollegin Wollman, sie klagte über einen unangenehmen Druck auf der Nase, auch hier waren Dual Loop Band und Light Seal hilfreich.Die beiden waren auch beim virtuellen Keyboard nicht uneingeschränkt begeistert, dieses eigne sich nicht gut für längere Nutzung, ähnliche Skepsis gab es bei immersiven Videos. Es gab aber auch Lob, denn laut Low war das das beste VR- oder AR-Headset, das sie je genutzt hat. Ob das 3500 Dollar wert ist, sind sich beide aber dennoch nicht sicher.Victoria Song von The Verge bestätigte die Probleme mit dem virtuellen Keyboard. Technisch gesehen meint sie, dass sich Vision Pro anfühlt "wie eine höher aufgelöste Version dessen, was Meta mit dem Quest zu erreichen versucht, aber mit einem viel leistungsfähigeren M2-basierten Computer im Inneren." EyeSight, Apples externes Anzeigesystem, das dem Betrachter die Augen des Nutzers zeigt, bezeichnete sie als "ein wenig albern", wenn man es von außen betrachtet.