Event Ende März: Neue Surface-Laptops & -Tablets kommen in Wellen

Microsoft will in diesem Jahr bekanntermaßen eine Reihe neuer Surface-Produkte auf den Markt bringen. Den Anfang macht man anscheinend mit einem Event gegen Ende März, für das der Termin jetzt von mehre­ren externen Quellen genannt wurde.

Drei Wellen von neuen Surface-Geräten in diesem Jahr

Erst zwei Intel-Modelle, dann zweimal ARM

Echte Next-Gen-Modelle wohl ab Juni - mit ARM Super-Chip

Zusammenfassung Microsoft plant neue Surface-Produkte für 2024

Event für Surface-Vorstellung am 21. März geplant

Erste Welle mit Intel-Chips im April erhältlich

Zweite Produktwelle folgt ab Juni

Erste Modelle fokussieren auf kommerzielle Kunden

Surface Laptop 6 und Pro 10 mit ARM-SoCs ab Juni

Weitere Surface-Launches im Herbst erwartet

Erst vor einigen Tagen war zu hören, dass Microsoft mindestens fünf neue Geräte aus der Surface-Serie plant , zu denen unter anderem auch die ersten Modelle mit Qualcomms neuem High-End ARM-SoC gehören werden. Bis die neuen ARM-Geräte auf den Markt kommen, wird es aber wohl noch etwas dauern. Die erste neue Surface-Hardware gibt es aber schon deutlich früher.Wie der bekannte X/Twitter-Leaker WalkingCat verlauten ließ - und laut Windows Central inzwischen von internen Quellen bei Microsoft bestätigt wurde - soll am 21. März 2024 aktuell ein erstes Surface-Event geplant sein. Zu diesem Termin wird es aber dem Vernehmen nach zunächst "nur" x86-basierte Geräte geben, die mit Intel-Chips daherkommen.Dem letztgenannten Bericht zufolge will Microsoft die neuen Surface-Produkte in zwei Wellen auf den Markt bringen. Die erste Welle kommt demnach nach der Vorstellung im März im April in den Handel, bevor dann zu einem späteren Zeitpunkt mit einer weiteren Veranstaltung zu rechnen sein soll, nach der dann die zweite Welle neuer Produkte ab Juni in den Handel kommt.Bei den im März erwarteten Modellen soll es sich angeblich um Neuauflagen des Surface Pro und Surface Laptop handeln, die in den altbekannten äußeren Designs stecken, unter der Haube aber Intel-Chips der 14. Generation der Core-Prozessoren mitbringen. Die Features dieser Geräte sollen sich vor allem an kommerzielle Kunden richten.Zur Ausstattung dieser neuen Modelle gehört unter anderem ein "Anti-Reflex-Display", ein neues NFC-Modul und Unterstützung für Windows Studio Effects. Angeblich will Microsoft die im März geplanten neuen Modelle nicht als Surface Laptop 6 oder Surface Pro 10 vermarkten, sondern eher als eine "Plus"-Version des Surface Laptop 5 und Surface Pro 9. 2019 gab es ein solches Szenario schon einmal, als man mit dem Surface Pro 7+ eine aufgefrischte Version des Surface Pro 7 auf den Markt brachte.Im Juni folgen dann angeblich tatsächlich das Surface Laptop 6 und das Surface Pro 10, die dann den neuen Qualcomm High-End-SoC Snapdragon X Elite mitbringen werden. Neben den extrem leistungsstarken, aber dennoch vergleichsweise sparsamen ARM-Chips sollen diese neuen Geräte dann auch überarbeitete äußere Designs mitbringen.Natürlich wird bei diesen Geräten dann die Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielen, schließlich wird es sich um die ersten Surface-Modelle handeln, die mit dem neuen nächsten großen Windows-Update ausgerüstet sein werden. Wann diese Geräte und das dazugehörige Betriebssystem auf den Markt kommen, ist derzeit nicht ganz klar. Die neue Windows-Version, sei ihr Name nun Windows 12 oder nur Windows 11 24H2, wird wohl erst ab September Einzug halten.Was die für die neuen Surface-Modelle geplanten Funktionen angeht, so ist sogar von einer Reihe spezifischer KI-Features die Rede, die speziell für die neue Hardware des Surface Pro 10 und Surface Laptop 6 konzipiert wurden. Die Geräte mit diesen neuen Features sollen intern "CADMUS PCs" genannt werden.Im Herbst soll dann laut dem Bericht von Windows Central mit einem weiteren Surface-Launch zu rechnen sein. Die dann erwarteten Modelle tragen angeblich den Namen Surface Laptop Go 4 und Surface Go 4. Diese Geräte werden also eher auf den Bildungsmarkt zugeschnitten sein. Insgesamt sollen somit tatsächlich sechs neue Surface-Modelle in diesem Jahr auf den Markt kommen.