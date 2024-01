DJI Mic 2: das ist die neue Funkstrecke für Creator vorab im Detail

WinFuture Exklusiv

Viele sogenannte Creator verwenden in ihren Videos Funkstrecken von Rode, Sennheiser & Co. DJI versucht trotz seiner Herkunft als Drohnen­hersteller ebenfalls seit einiger Zeit mitzumischen. Und stellt nun mit dem DJI Mic 2 seine neueste Entwicklung vor - wir haben alle Infos.

DJI bessert nach, wo es wichtig ist

Das DJI Mic 2 wird offiziell erst am 17. Januar 2024 präsentiert. Diverse Händler liefern schon vorab Bilder und Informationen, womit man sich schon jetzt ein gutes Bild des DJI Mic 2 machen kann. Wie bisher setzt DJI auf eine Reihe verschiedener Pakete, wobei einer der Sender einzeln 99,99 Euro kosten wird. Üblicher wird natürlich der Vertrieb in Form des Bundles aus zwei Sendern, einem Empfänger und einem passenden Case sein.DJI wirbt für das Mic 2 mit einer Reihe von Verbesserungen. Der 360mAh große Akku soll für eine Laufzeit von sechs Stunden ausreichen, die Aufnahmedauer soll sogar bis zu 14 Stunden erreichen. Mit dem Charging-Case soll sich die Laufzeit auf insgesamt 18 Stunden steigern lassen.Die Laufzeit ändert sich aber im Vergleich zum Vorgängermodell eigentlich nicht, DJI unterstützt beim Mic 2 jetzt aber 32-Bit Float Internal Recording. Es wird also gleichzeitig auch auf den acht Gigabyte internem Flash-Speicher aufgezeichnet, um eine Art Backup zu bieten.Neu ist ebenfalls die Unterstützung für eine "intelligente aktive Geräuschunterdrückung" bei der Aufnahme, so dass Umgebungslärm effektiv ausgeblendet werden soll. Dies funktioniert allerdings nicht, wenn man das DJI Mic 2 nicht mit dem dedizierten Empfänger, sondern per Bluetooth mit einem Smartphone oder einer Action-Kamera verbindet. Letzteres ist übrigens eine weitere Neuerung, denn bisher war kein Betrieb per Bluetooth-Verbindung möglich.DJI hat auch den Empfänger überarbeitet und dem Gerät ein größeres 1,1-Zoll-Display verpasst. Die Bedienung erfolgt zudem nicht mehr nur über den Touchscreen, sondern wird durch ein Hardware-Drehrad am Gehäuse haptischer und intuitiver gemacht. Die Befestigung der Mikrofone erfolgt mit den altbekannten Clips, kann aber dank eines entsprechenden Gegenstücks auch per Magnet vorgenommen werden. Neben der schwarzen Version bietet DJI jetzt auch erstmals eine Ausgabe in "Pearl White" an.