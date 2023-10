DJI Osmo Pocket 3 getestet: Gimbal-Kamera für stabile Aufnahmen

Praktische Tracking-Funktion

Nach etwas mehr als drei Jahren Pause hat der vor allem für seine Drohnen bekannte Hersteller DJI eine neue Vlogging-Kamera mit Gimbal veröffentlicht. Die Osmo Pocket 3 besitzt im Vergleich zum Vorgänger einen größeren Sensor für bessere Aufnahmen und sie bietet zudem einige praktische neue Funktionen. Unser Kollege Johannes Knapp hat die kompakte Gimbal-Kamera eine Woche lang ausführlich getestet.Die DJI Osmo Pocket 3 ist mit einem 1-Zoll-CMOS-Sensor ausgestattet und kann Videos mit bis zu 4K-Auflösung bei 120 FPS aufnehmen. Der 2 Zoll (5,08 cm) große Touchscreen lässt sich zudem drehen, im Hochkant-Modus sind dann immerhin 3K-Aufnahmen möglich. In beiden Fällen sorgt der 3-Achsen-Gimbal zuverlässig für stabile Videos.Überzeugen kann auch ActiveTrack 6.0. Dieses Feature sorgt dafür, dass ein gewähltes Objekt oder eine Person stets in der Bildmitte bleibt. Panorama-, Zeitlupen- und Zeitraffer-Aufnahmen sind mit der Osmo Pocket 3 ebenfalls möglich. Ein Zoom ist zwar vorhanden, dieser arbeitet aber nur digital.DJI bietet die Osmo Pocket 3 ab einer unverbindlichen Preisempfehlung von 539 Euro an. Wer zusätzliches Zubehör wie ein Weitwinkelobjektiv, einen Windschutz oder ein Mini-Stativ benötigt, kann zur Kreativ Combo für 679 Euro greifen.