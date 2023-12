Der chinesische Elektronikhersteller Xiaomi baut bekanntermaßen jetzt auch Autos. Nachdem kürzlich das Modell SU7 zum ersten Mal auf of­fi­ziel­len Bildern zu sehen war, gibt es jetzt Hinweise darauf, dass es bald mit zwei anderen Modellen weitergehen soll.

Laut einem Bericht des chinesischen Blogs AutoPix , das sich dabei direkt auf Angaben eines an der Entwicklung von Xiaomis ersten Automobilen beteiligten Ingenieurs beruft, trägt der Xiaomi SU7 intern die Modellnummer MS11 und den Codenamen "Modena". In der italienischen Stadt Modena befindet sich bekanntermaßen eine berühmte Rennstrecke.Aktuell soll sich Projekt "Modena" im Stadium "PT5" (Production Testing 5) befinden, wobei für den Dezember die Fertigung von rund 300 Fahrzeugen geplant ist. Dabei handelt es sich bislang nicht um die Massenproduktion, da Xiaomi zunächst darauf bedacht ist, die Qualität zu sichern und noch bestehende Probleme aus der Welt zu schaffen, heißt es. Erst im Frühjahr 2024 soll die Produktion in großem Maßstab starten.Nach dem Start des SU7 will Xiaomi die Schlagzahl bei der Einführung neuer Fahrzeugmodelle erheblich steigern, heißt es in dem chinesischen Bericht. Nachdem man drei Jahre für die Entwicklung und Einführung des ersten Modells gebraucht hat, soll dann wahrscheinlich mindestens einmal pro Jahr ein neues Auto der Marke präsentiert werden.Nach dem SU7 "Modena" soll daher ein weiteres vollelektrisches Auto mit der Projektbezeichnung "Le Mans" eingeführt werden. Der Name kommt natürlich ebenfalls nicht von ungefähr, ist der französische Ort doch jährlich Schauplatz eines legendären 24-Stunden-Rennens. Noch ist abgesehen vom Namen nichts zu dem neuen, zweiten Elektroauto von Xiaomi bekannt, sodass offen bleibt, ob es sich zum Beispiel um einen SUV, einen Kleinwagen oder sonst eine Wagenklasse handelt.Nach "Modena" und "Le Mans" soll Xiaomi auch bereits an einem dritten Auto arbeiten. Der Codename dieses Modells lautet dem Bericht zufolge "Kunlun" und stammt von der gigantischen Gebirgskette mit diesem Namen, die China durchzieht. Anders als bei den anderen beiden Modellen soll es sich beim Xiaomi "Kunlun" um ein Auto mit Hybrid-Antrieb handeln. Unklar ist dabei, welches Hybrid-Konzept Xiaomi verfolgen will.Dem Bericht aus China zufolge steckt dieses Vorhaben aber noch in einer sehr frühen Phase, nämlich einem Stadium, in dem Xiaomi die Konzeptionierung festlegt und beginnt, am detaillierten Design zu arbeiten. Bis das erste Hybrid-Auto von Xiaomi auf den Markt kommt, dürfte es aber wie im Fall des "Le Mans" noch ein paar Jahre dauern, heißt es.