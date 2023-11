Xiaomi SU7: Offizielle Bilder enthüllen Design des Mi-Elektroautos

Dank einer chinesischen Behörde ist das Design des ersten Elektroautos von Xiaomi enthüllt worden. Außerdem liegen erste Details vor, laut denen es größer ist als ein Tesla Model 3 , in drei Ausstattungsstufen auf den Markt kommt und mit zwei Antrieben verfügbar sein soll.

Drei Varianten, optional Dual-Motor-Antrieb

Bis zu 265 km/h schnell, größer als ein Tesla Model 3

Automatisch ausfahrender Heckspoiler

Zusammenfassung Xiaomi Elektroauto SU7 enthüllt

Größer als Tesla Model 3

Drei Ausstattungen: Basis, Pro, Max

Basismodell mit 220 kW Motor

Pro/Max bis 265 km/h schnell

"Fastback"-Design, McLaren-Ähnlichkeit

Optionale Extras wie LIDAR verfügbar

"Founders Edition" und Heckspoiler

Produktion durch BAIC, Start in 02/2024

Preise ab ca. 38.000 Euro erwartet

Das erste Elektroauto von Xiaomi heißt Xiaomi SU7 und wird neben einer Basisversion auch als Xiaomi SU7 Pro und Xiaomi SU7 Max auf den Markt kommen. Die letztgenannten Versionen sind mit zwei Elektromotoren ausgestattet, die jeweils 220 und 275 kW Leistung liefern sollen.Das Basismodell wird laut der Datenbank des chinesischen Ministeriums für Infrastruktur und Informationstechnologie (MIIT) mit einem Lithium-Eisenphosphat-Akku des Zulieferers Fudi ausgerüstet sein und soll mit seinem einzelnen 220kW-Elektromotor zu 210 km/h Höchstgeschwindigkeit erreichen können.Die Spitzenmodelle SU7 Pro und SU7 Max nutzen zusätzlich einen zweiten 275kW-Motor und einen Lithium-Ionen-Akku des chinesischen Zulieferers CATL und sollen damit eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 265 km/h bieten. Zur Reichweite der verschiedenen Modelle verrät die MIIT-Datenbank bisher noch nichts.Mit einer Länge von 4,997 Metern ist der Xiaomi SU7 etwas größer als ein Tesla Model 3. Optisch setzt Xiaomi bei der Limousine auf ein "Fastback"-Design mit Scheinwerfern, manchen Betrachter sicherlich an das Design der Fahrzeuge des Sportwagenherstellers McLaren erinnern. Auf der vorderen Haube sitzt ein prominentes "Mi"-Logo, während auf der Heckklappe der "Xiaomi"-Schriftzug angebracht ist.Laut den Angaben des MIIT kann der Xiaomi SU7 mit verschiedenen optionalen Anpassungen modifiziert werden. So ist ein LIDAR-System erhältlich und es gibt verschiedene Varianten des Panorama-Dachs. Außerdem sind unterschiedliche Außenspiegel, seitliche Beschriftungen und optional lackierte Bremsbacken erhältlich.Auffällig ist außerdem, dass das Xiaomi-Auto optional mit dem Schriftzug "Founders Edition" auf der Heckscheibe versehen werden kann. Xiaomi möchte also anscheinend Fahrzeuge der ersten Baureihe mit dieser Kennzeichnung ausliefern. Eine weitere Besonderheit ist, dass das Fahrzeug in einigen Varianten mit einem aktiven Heckspoiler angeboten werden soll, durch den der Anpressdruck bei höherer Geschwindigkeit angepasst werden kann.Die Datenbank des MIIT verrät außerdem, dass die Fertigung von der auf Offroad-Fahrzeuge spezialisierten Abteilung des chinesischen Autokonzerns BAIC übernommen wird. Aktuell geht man davon aus, dass Xiaomi derzeit bereits in kleinem Maßstab erste Fahrzeuge baut, bevor dann im Dezember die Massenfertigung anlaufen soll und im Februar 2024 mit der Markteinführung zu rechnen sein soll.Was die einzelnen Varianten des Xiaomi SU7 kosten werden, ist derzeit noch unklar. Zuletzt war von Preisen ab rund 300.000 Yuan zu hören, was umgerechnet etwas mehr als 38.000 Euro entspricht. Besser ausgestattete Versionen sollen früheren Berichten zufolge auch die 400.000-Yuan-Marke knacken, also über 50.000 Euro kosten können.