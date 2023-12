Monopol bei Apps: Google zahlt 700 Mio. Dollar & gibt ein bisschen nach

Google muss den Umgang mit Apps unter Android aufgrund eines ame­ri­kanischen Kartellverfahrens ändern. Jetzt hat der Internetkonzern eine Liste geplanter Änderungen vorgestellt und bekannt gegeben, dass man 700 Millionen Dollar als Entschädigung an Kunden auszahlen wird.

Bereits im September verkündete Google eine Einigung in einem Gerichtsverfahren in den USA, bei dem es um die Monopolbildung durch die Übermacht des Google Play Stores unter Android ging. Jetzt hat Google eine Liste von Änderungen vorgelegt, um eine Einigung mit den klagenden US-Bundesstaaten zu treffen. Die Änderungen halten sich allerdings überraschend stark in Grenzen und daher dürften eher ein "Tropfen auf den heißen Stein" sein.Google wird unter anderem rund 700 Millionen US-Dollar Schadenersatz zahlen, was in etwa der Gewinnsumme entspricht, die Google innerhalb von drei Wochen durch den Vertrieb von Apps über den Google Play Store erwirtschaftet.629 Millionen davon sollen in Form von Play Store Guthaben an Endkunden ausgeschüttet werden, um sie für Fälle zu entschädigen, in denen sie zuvor aufgrund von Googles Monopolstellung zu viel Geld für Apps aus dem Store bezahlt haben. 70 Millionen sollen von den klagenden US-Bundesstaaten auf beliebige Art verwendet werden. Rund eine Milliarde Dollar entfällt zudem auf administrative Zwecke rund um das Verfahren.Weiterhin macht Google eine Reihe von Eingeständnissen, die den Umgang mit Apps unter Android aus alternativen Quellen als dem Play Store erleichter sollen. Allerdings gilt in allen Fällen eine zeitliche Begrenzung, sodass der Konzern danach theoretisch einfach weitermachen kann wie bisher. Hier eine schnelle Zusammenfassung der zeitlich begrenzten Eingeständnisse, die Google im Zuge der Einigung mit den US-Bundesstaaten macht (via The Verge ):Insgesamt wird sich das Nutzungserlebnis im Google Play Store also für einige Jahre durchaus an mehreren Stellen ändern. Die Eingeständnisse fallen jedoch in vielen Fällen sehr geringfügig aus. So dürfen die Entwickler von Apps zum Beispiel nicht auf ihre Websites oder andere Quellen verlinken, über die ihre Apps günstige zu bekommen sind.Google hat zwar angekündigt, dass man das "User Choice Billing", also die Abwicklung von Zahlungen über externe Lösungen von Drittanbietern in Apps breiter ausrollen will, nachdem es bisher nur in Südkorea angeboten wurde. Doch fallen auch dabei noch hohe Gebühren gegenüber Google an, wenn man Zahlungen in einer aus dem Play Store bezogenen App abwickeln will. Der Nachlass gegenüber der sonst üblichen Kommission in Höhe von 30 Prozent beträgt effektiv nur rund vier Prozent.Die jetzt vorgeschlagenen Anpassungen werden daher schon jetzt kritisiert. In einem Tweet erklärte Tim Sweeney, dessen Spielefirma Epic in einem anderen Verfahren gegen Google vorgegangen ist und dieses vor genau einer Woche gewann, dass die Vorschläge des Internetkonzerns eine Ungerechtigkeit gegenüber allen Android-Nutzern und App-Entwicklern darstellen.Google könne damit sogar seine 30-prozentige "Monopolsteuer" auf Zahlungen über den Play Store fördern, indem man beim "User Choice Billing" ganze 26 Prozent Gebühren auf Zahlungen einstreicht, die Google dann bis jetzt nicht einmal selbst abwickelt und somit keinerlei eigenen Aufwand hat. Noch sind die Vorschläge von Google zur Beilegung des Monopolverfahrens von 50 US-Bundesstaaten aber nicht beschlossene Sache. Die endgültige Entscheidung soll erst am 8. Februar 2024 durch einen Richter fallen.