Play Store: Google kennzeichnet besonders sichere VPN-Apps

Immer wieder tauchen unsichere Apps im Google Play Store auf, die Malware enthalten und ihre Nutzer ausspionieren. Die Betreiber möchten dagegen mit unabhängigen Sicherheitsprüfungen vorgehen. Überprüfte VPN-Apps werden jetzt mit einem Badge gekennzeichnet.

Prüfung nur auf Antrag

Zusammenfassung Google ermöglicht unabhängige Sicherheitsprüfungen für Apps.

Geprüfte VPN-Apps erhalten ab sofort ein Sicherheits-Badge.

Badge "Independent security review" für überprüfte Apps.

Nicht alle Sicherheitslücken können bei Prüfung gefunden werden.

NordVPN, Google One und ExpressVPN bereits mit Badge versehen.

Entwickler müssen Prüfung selbst beantragen und durchlaufen.

Das hat der Suchmaschinenkonzern in seinem Sicherheits-Blog angekündigt. Google hatte 2022 über die App Defense Alliance (ADA) ein MASA-Verfahren (Mobile App Security Assessment) eingeführt. Hierüber können Entwickler ihre Apps auf internationale Sicherheitsstandards testen lassen. Bisher wurden Anbieter, die ihre Programme auf diese Weise überprüft haben, im Play Store allerdings nicht besonders gekennzeichnet.Um Entwickler für den zusätzlichen Aufwand zu belohnen und Nutzer besser zu informieren, werden geprüfte Anwendungen jetzt mit einem Abzeichen hervorgehoben. Google möchte das Android-Ökosystem damit noch sicherer machen. Wurde eine App überprüft, wird das Badge "Independent security review" bei der Suche eingeblendet.Android-Nutzer sollten trotzdem beachten, dass auch während einer unabhängigen Prüfung nicht alle Sicherheitslücken gefunden werden können. Es wäre denkbar, dass eine Schwachstelle unentdeckt bleibt und sensible Daten trotzdem in fremde Hände geraten. Das Badge garantiert lediglich, dass der Anbieter um die Sicherheit seiner Kunden bemüht ist. Böswillige Entwickler, die lediglich Informationen ihrer Nutzer abgreifen wollen, dürften bei der Überprüfung direkt auffallen.Aktuell wurden NordVPN, Google One und ExpressVPN mit dem entsprechenden Abzeichen versehen. Zukünftig könnten auch weitere Anbieter die Kennzeichnung erhalten, wenn sie die MASA-Tests durchlaufen haben. Hierfür müssen die Entwickler der Apps jedoch selbst aktiv werden und eine solche Prüfung beantragen. Ob die Zertifizierung später auf andere Apps mit weniger sensiblen Daten ausgeweitet wird, ist unklar.