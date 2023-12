Es gibt heute eine Schwemme an künstlichen Intelligenzen bzw. Chatbots , diese sind mal praktisch, mal weniger. Bitdefender hat nun einen KI-Dienst vorgestellt, der vielen Menschen das Leben im Internet erleichtern könnte, nämlich eine KI-basierte Erkennung von Betrug.

Fake-Shops sind nicht immer einfach zu erkennen

Kein 100-prozentiger Schutz

In der Vorweihnachtszeit werden massenhaft Geschenke bestellt, in der Regel wird das bei vertrauenswürdigen Shops gemacht. Doch bei der Suche nach dem Schnäppchen landet man auch immer wieder auf Fake-Shops und bei anderen betrügerischen Maschen. Dabei ist es selbst für erfahrene Nutzer nicht immer einfach, eine solche Fälschung zu erkennen, Amateure tappen hingegen immer wieder in die Falle.Der Antiviren-Software-Hersteller Bitdefender hat dazu nun eine KI-Software entwickelt, die klingt, als sollte sie bei vielen Eltern und Großeltern (und nicht nur dort), auf dem Rechner bzw. in den Lesezeichen zu finden sein: Scamio. Dabei handelt es sich um einen browserbasierten Chatbot-Dienst, der laut Pressemitteilung "betrügerische Online-Angebote sowie Links, Nachrichten, Bilder und QR-Codes, hinter denen sich Malware verbergen könnte" erkennt.Die Nutzung von Scamio ist simpel und entspricht der Art, wie es auch bei anderen KI-Chatbots her kennt. Man kann sogar sagen, dass sie sogar noch simpler ist: Denn in das entsprechende Chatfenster kann kommentarlos ein Screenshot, Text oder auch Link kopiert werden. Diese Informationen werden dann von der KI analysiert und man kommt nach einigen Sekunden mitgeteilt, ob es sich dabei um einen Scam, also Betrug handeln könnte.Die Antworten der KI sind vorsichtig und stets im Konjunktiv formuliert, man sollte sich auf das Urteil von Scamio also nicht blind verlassen - was aber natürlich nachvollziehbar ist. Die KI erläutert dabei in Grundzügen (aber nicht detailliert), warum sie zu dieser Einschätzung gekommen ist. Derzeit ist Scamio nur auf Englisch verfügbar, der Dienst ist aber bereits in der Lage, auch deutsche Betrugstexte zu erfassen bzw. zu analysieren.Scamio steht kostenlos zur Verfügung, man muss sich lediglich mit einem Bitdefender-Konto anmelden bzw. eines bei Google und Co. damit verknüpfen. Die KI kann über den Browser sowie via Facebook Messenger genutzt werden, Versionen für WhatsApp und Telegram sollen noch nachgereicht werden.