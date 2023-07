Zero Day-Alarm: Apple veröffentlicht Notfall-Patches für iOS und MacOS

Apple hat mehrere Notfall-Patches für seine Betriebssystem-Plattformen veröffentlicht . Diese sollten von den Nutzern möglichst schnell installiert werden, da sie eine neue Zero-Day-Schwachstelle beheben, die bereits aktiv ausgenutzt wird.

Nur neuere Versionen betroffen

Zusammenfassung Apple veröffentlicht Notfall-Patches für iOS, iPadOS und MacOS.

CVE-2023-37450 wurde von anonymen Sicherheitsforschern entdeckt.

Angreifer können fremden Code in das System des Users einschleusen.

Nutzer sollten RSR-Patches schnellstmöglich installieren.

Automatische Updates auf iPad/iPhone & MacOS möglich.

Kriminelle nutzen Schwachstelle bereits aktiv aus.

Patches ab iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 & MacOS 13.3.1 erhältlich.

Die Sicherheitslücke mit der Kennung CVE-2023-37450 wurde von einem anonymen Sicherheitsforscher entdeckt und an Apple gemeldet. Betroffen sind sowohl iOS und seine Ableger als auch MacOS. Der Fehler findet sich in der Rendering-Engine Webkit, die sowohl im Safari-Browser als auch - zumindest unter iOS - in konkurrierenden Browsern zum Einsatz kommt.Um die Schwachstelle ausnutzen zu können, muss der Angreifer den User nur dazu bewegen, eine bestimmte Webseite aufzusuchen. Über diese kann dann fremder Code in das System des Users eingeschleust und zur Ausführung gebracht werden. Auf diese Weise wird es etwa möglich, sensible Informationen auszuspionieren. Apple hat wohl auch schon Hinweise darauf gefunden, dass Kriminelle diese Möglichkeit bereits aktiv verwenden - in welchem Umfang dies geschieht, ist allerdings unklar.Apple betonte, dass Rapid Security Response-Patches nur für die neueren iOS-, iPadOS- und MacOS-Versionen bereitgestellt werden, beginnend mit iOS 16.4.1, iPadOS 16.4.1 und MacOS 13.3.1. Um Daten zu sichern und vor Angriffen zu schützen, wird den Nutzern dringend empfohlen, die RSR-Patches umgehend einzuspielen. Dafür muss lediglich die von der automatischen Update-Funktion angebotene Aktualisierung angenommen werden.Um den Vorgang anzustoßen, geht man auf dem iPad oder iPhone in "Einstellungen" > "Allgemein" > "Softwareaktualisierung". Hier kann unter "Automatische Updates" auch eingestellt werden, dass wichtige Sicherheits-Patches automatisiert und ohne größere Rückfragen installiert werden. Unter MacOS ist dies unter "Systemeinstellungen" > "Allgemein" > "Softwareaktualisierung" ebenfalls möglich.Zur Stunde ist die Auslieferung der Patches ausgesetzt, da es Probleme mit einigen Drittanbieter-Apps gab. Korrigierte Fassungen dürften aber bald wieder zu haben sein.