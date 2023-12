Microsofts Video-Editor Clipchamp bekommt zahlreiche neue Features

Der Video-Editor Clipchamp gehört seit 2021 dem Redmonder Konzern und ist seither Teil von Microsoft 365 . Die Anwendung hat nun neue Features bekommen und wenig überraschend haben sie mit KI zu tun. Dabei geht es eher um praktische Helferlein, denn um generative KI.

Microsoft

Clipchamp wird mit KI-Hilfe besser

Zusammenfassung Clipchamp mit neuen KI-Features ausgestattet

Ursprünglich nur für Endkunden-Versionen von Microsoft 365

"Auto Compose" als KI-Video-Editor für automatische Videos

Stock-Inhalte-Tab mit kostenlosen und kostenpflichtigen Medien

Voiceovers mit maximal 30 Minuten Länge hinzugefügt

KI-basierte Text-zu-Sprache zuerst für private Nutzer verfügbar

Der Video-Editor Clipchamp ist vermutlich nicht die bekannteste Anwendung, die Microsoft im Angebot hat, sie ist aber sicherlich praktisch, wenn man auf die Schnelle ein Video mit familiären Erinnerungen oder auch einen Clip für Social Media erstellen will. Das war wohl auch der Grund, warum Clipchamp anfangs nur für die Endkunden-Versionen von Microsoft 365 zur Verfügung stand. Mittlerweile ist es aber auch Teil der kommerziellen Pläne des Office-und-mehr-Abos des Redmonder Unternehmens, das liegt auch daran, dass Clipchamp in Sachen Features stetig ausgebaut wird.Vor kurzem hat Microsoft eine neue Zusammenfassung der Features von Clipchamp veröffentlicht, diese führt nicht nur bereits verfügbare Funktionen auf, sondern auch jene, die erst bzw. demnächst eingeführt werden (via Neowin ). Gleich zu Beginn werden aber die Neuerungen vorgestellt und dazu zählt auch "Auto Compose", der KI-Video-Editor von Clipchamp."Lass deine Erinnerungen Revue passieren, lade deine Inhalte hoch und sieh zu, wie sie in ein professionell gestaltetes Video verwandelt werden, das du in den sozialen Medien teilen kannst", schreibt Microsoft. Auf der Seite des Video-Editors erläutert man weiter, dass dieser die Szenen in Medien - wie Bild, Ton und Story - versteht und entscheiden kann, wie Medien am besten bearbeitet und komponiert werden sollen. Auf dieser Basis lassen sich automatisch Diashows, Videomontagen und Kurzvideos in 1080p-Qualität erstellen.Wer seine Hobby-Kreationen durch professionelle Inhalte aufhübschen will, der findet bei Clipchamp nun einen neuen Tab für Stock-Inhalte, diese decken kostenlose sowie Bezahl-Inhalte ab. Dieser Bereich lässt sich u. a. nach Kategorien durchsuchen, man findet dort aber auch aktuelle Trends und zuletzt verwendete Inhalte.Seit kurzem sind auch Voiceovers möglich, man kann also einen Audio-Kommentar über seine Videos legen - hier sind 30 Minuten das Maximum. Das ist auch in einer KI-basierten Text-zu-Sprache möglich, auch hier machen private Microsoft 365-Accounts den Anfang, der kommerzielle Zugang wird nächstes Jahr nachgereicht.