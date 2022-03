Microsoft startet neue Funktion für kostenlose Clipchamp Video-Version

Microsoft hat für den Video-Editor Clipchamp grundlegende Verbesserungen angekündigt. Nachdem der Konzern das Video-Startup im vergangenen Jahr übernommen hatte , folgt jetzt eine Überarbeitung des Angebots. Die Änderungen sind ab sofort verfügbar.

Abo ab 9 Dollar monatlich

Microsoft poliert dabei jetzt unter anderem die Funktionen in der kostenlosen Version von Clipchamp soweit auf, dass nun nicht wie bisher nur Videos mit maximal 480p exportieren werden können, sondern die Unterstützung für 1080p startet. Wer bisher von dem Preismodell von Clipchamp davon angehalten wurde, sich das Angebot einmal genauer anzuschauen, wird inzwischen vielleicht positiv überrascht: Microsoft senkt in allen Tarifstufen die Preise.Mit dem Support von 1080p in der kostenlosen Version von Clipchamp, muss man nicht mehr länger einen Aufpreis für eine relativ grundlegende Funktion bezahlen, und auch bei den anderen Tarifen gibt es mehr Feature und niedrigere Preise. Die Übersicht wurde überarbeitet und ist ab sofort online verfügbar Alle Bezahl-Abonnements bieten mit unlimitiertem Cloudspeicher , 1080p Exporte (Full HD), unbegrenzte Videoexporte und unbegrenzt Audio-Stock zur freien Verwendung. Der Creator-Account startet jetzt ab 9 Dollar pro Monat, der normale Business-Account schlägt ab sofort mit 19 Dollar pro Monat zu Buche. Als Business Platimun-Kunde zahlt man jetzt 39 Dollar monatlich. Alle Preise werden bei jährlicher Zahlung noch einmal um 30 Prozent gesenkt.Es bleibt allerdings spannend, was Microsoft noch mit dem Dienst vor hat. Bei der Übernahme munkelte man, dass die Clipchamp-Funktionen bei Microsoft 365 integriert werden sollen, um dem Office-Paket einen praktischen Video-Editor beiseitezustellen. Bisher hat sich aber noch nichts Derartiges getan.