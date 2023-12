1&1 feiert: Deutschlands viertes Mobilfunknetz ist online

Der Anbieter 1&1 hat nun nach langen Vorbereitungen den Startschuss für sein eigenes Mobilfunknetz gegeben . Damit gibt es in Deutschland nun wieder ein viertes Mobilfunknetz, wenn auch noch mit großen Einschränkungen.

1&1-Netz jetzt voll funktionsfähig

Auswirkung auf Mobilfunk-Tarife

Zusammenfassung 1&1 startet eigenes Mobilfunknetz in Deutschland

Eigenes Netz von 1&1 noch mit Einschränkungen

1&1-Kunden nutzen vorerst Telefónica-Netz mit

5G National-Roaming ab Sommer 2024 durch Vodafone

Kein Preiskampf durch 1&1 zu erwarten

Mobilfunkpreise bleiben stabil, keine Änderung

1&1 setzt als Erster in Europa auf Open RAN-Technologie

Wie versprochen hat die Telefongesellschaft 1&1 noch 2023 sein eigenes Netz an den Start gebracht: Nach dem Start von "1&1 5G zu Hause" vor einem Jahr, hat 1&1 nun auch die mobilen Dienste freigeschaltet. "Das vierte Mobilfunknetz Deutschlands ist jetzt voll funktionsfähig und kann auch unterwegs mit Smartphones genutzt werden", so der Konzern in einer Mitteilung.Das eigene Netz ist allerdings noch lange nicht so weit, eigenständig zu arbeiten, um Kunden deutschlandweit zu bedienen.Zunächst einmal setzt 1&1 auf die Partnerschaft mit Telefónica Deutschland. Dazu erfolgte nun die Bereitstellung von 5G National-Roaming durch Telefónica, womit die Freischaltung der mobilen 1&1-Dienste erst erfolgen konnte."Damit", so 1&1, "können Kunden überall dort, wo das im Aufbau befindliche 1&1-Netz noch über keine eigene Abdeckung verfügt, auf das 5G Netz von Telefónica zu­greifen. Automatisch und unter­brech­ungs­frei. Ab Sommer 2024 wird Vodafone plan­gemäß 5G National-Roaming bereit­stellen." Wer nun aller­dings auf einen Preis­kampf gehofft hat, und das 1&1 mit einer Rabatt­schlacht die Konkurrenz auf­mischen wird, dürfte ent­täuscht werden.Die Mobilfunkpreise sind stabil und 1&1 macht mit seinen seit Längerem bestehenden Angeboten genauso weiter . Experten erwarten, dass das auch eine Weile so bleiben wird.Sobald 1&1 eine höhere Quote an Antennenstandorten und damit an der eigenständigen Bereitstellung der Mobilfunk-Dienste aktiviert hat, könnte sich der Markt auch deutlich bewegen.Abseits von der Entwicklung für Kunden ist das neue Netz auch hinsichtlich der Abhängigkeit von einzelnen Netzwerkausrüstern interessant. Als erster Netzbetreiber in Europa setzt 1&1 jetzt vollständig auf die Open RAN-Technologie. Damit durchbricht man die Abhängigkeit, da man flexibel bleibt. Aktuell sind rund 80 Unternehmen an dem Betrieb des 1&1 O-RAN beteiligt.