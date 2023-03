Messenger-Posteingang kehrt testweise wieder in Facebook-App zurück

Fast zehn Jahre nachdem Facebook die Nachrichten- und Chat-Funktion aus der mobilen Facebook-App ausgelagert hat, arbeitet der Konzern nun an der Rückkehr: Facebook plant allem Anschein nach, den Messenger-Posteingang wieder zurückzuholen.

Community-Chats boomen

Zusammenfassung Facebook plant Rückkehr von Messenger-Posteingang in Facebook-App.

140 Milliarden Nachrichten täglich über Apps versendet.

Reels werden fast 1 Milliarde Mal täglich über DMs geteilt.

Tests, um Nutzern Zugriff auf Messenger-Posteingang in FB-App zu ermöglichen.

Chats und Nachrichten werden ausgebaut.

Community-Chats testweise in Facebook-Gruppen eingeführt.

Ergebnisse vielversprechend, FB baut aus.

Alexander Shatov / Unsplash

Den Hinweis darauf haben wir bei Caschy entdeckt . Laut Caschy hat Facebook das jetzt in einem Blogpost über die Zukunft des Netzwerks angedeutet. Einzelheiten wurden noch nicht genannt - nur soviel:Facebook arbeitet daran, Nutzern ihren Posteingang innerhalb der Facebook-App zurückzubringen. Das könnte ganz anders aussehen als früher, und wird sicherlich nicht die separate Messenger-App überflüssig machen. Böse Zungen behaupten, Facebook möchte damit wieder mehr Nutzer in die eigentliche Facebook-App zurückholen und dort mehr Interaktion anregen. Schon vor zwei Jahren gab es erste derartige Bemühungen In dem Blogbeitrag heißt es dazu : "Im Laufe des kommenden Jahres werden wir weitere Möglichkeiten zur Integration von Messaging-Funktionen in Facebook entwickeln. Schließlich wollen wir, dass es für die Menschen einfach und bequem ist, sich zu verbinden und auszutauschen, sei es in der Messenger-App oder direkt in Facebook.""Private Unterhaltungen sind eine wichtige Art und Weise, wie Menschen sich in unseren Apps austauschen und verbinden. Heute werden täglich über 140 Milliarden Nachrichten über unsere Apps verschickt. Auf Instagram werden Reels bereits fast 1 Milliarde Mal täglich über DMs geteilt, und auf Facebook sehen wir, dass das private Teilen von Reels ebenfalls stark zunimmt. Wir testen derzeit die Möglichkeit, dass Nutzer innerhalb der Facebook-App auf ihren Messenger-Posteingang zugreifen können, und wir werden diese Tests bald ausweiten."Der Messenger ist dabei für viele Nutzer mittlerweile wichtiger, um sich auch als Community auszutauschen, als das beispielsweise Facebook-Gruppen sind. Facebook hat darauf reagiert, indem Community-Chats testweise in Facebook-Gruppen eingeführt wurden. Die ersten Ergebnisse seien vielversprechend, daher wird Facebook die Chats und Nachrichten nun wieder ausbauen.