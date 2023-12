Google hat soeben eine reichhaltige Liste an neuen Features veröffentlicht, die Pixel-Smartphones im Dezember erreichen werden. Das Pixel 8 Pro lernt am meisten dazu, aber auch ältere Modelle können sich über neue Funktionen freuen. Wir liefern den Überblick.

Dezember-Update: Pixel-Phone trifft Gemini

Das macht Gemini Nano im Pixel 8 möglich

Google Fotos macht Tiere scharf

Pixel als Webcam

Daten immer sicher

Viele weitere Kleinigkeiten

Dieser Tage wird viel darüber berichtet, dass Google seine fortschrittliche Gemini-AI für das Rampenlicht fit macht. Das LLM-Model wird in drei Varianten bereitgestellt - Ultra, Pro und Nano - und soll von Datenzentren bis zu Smartphones neue Funktionen ermöglichen. Einen der ersten großen öffentlichen Auftritte darf Gemini Nano im Pixel 8 Pro feiern. Da die KI lokal ausgeführt wird, kann sie ihre Dienste auch ohne Netzwerkverbindung leisten.Dank der KI beherrscht das Pixel 8 Pro unter anderem den Trick, für Aufnahmen aus der Rekorder-App jetzt auch eine Zusammenfassung bereitstellen zu können. Dieses "Textverständnis" nutzt Google auch für Smart Reply, also schlauere Antwort-Vorschläge bei Nachrichten. Diese Funktion bleibt vorerst aber eine Entwickler-Vorschau und ist auf Whatsapp beschränkt.Videos sollen mit dem Pixel 8 Pro zukünftig noch besser gelingen. Farbe, Beleuchtung, Stabilisierung und Körnigkeit werden nach der Aufnahme in der Cloud angepasst. Video Boost, wie Google die Funktion tauft, soll auch bei Videos, die nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden, für bessere Ergebnisse sorgen.Anpassungen in Google Photos, und damit auch für ältere Pixel Modelle, umfassen ein neues KI-Modell, das auf die Belichtung bei Porträt-Fotos spezialisiert ist. Wie andere Werkzeuge der App kann dieses auch auf ältere Aufnahmen angewendet werden. Die schon bisher verfügbare Funktion Photo Unblur wird laut Google jetzt auch Hunde und Katzen besser scharf stellen. Beim Scannen von Dokumenten kann die Kamera-App jetzt störende Inhalte wie Flecken und Falten direkt entfernen.Pixel-Smartphones können nach dem Update endlich auch unkompliziert als Webcam genutzt werden. Auf Basis des USB-Video-Class-Standards (UVC) kann das Bild über USB zum Rechner gestreamt werden. Das funktioniert mit dem Pixel Fold sowie Pixel 6 und neuer.Der Passwortmanager erkennt in Zukunft, wenn Accounts den neuen Standard Passkey unterstützen und ermöglicht die Einrichtung in wenigen Schritten. Diese Funktion steht ab dem Pixel 5a mit 5G sowie dem Pixel Fold bereit. Um Daten und Zugriffe bei einer Reparatur besser regeln zu können, bekommen Pixel-Geräte einen Reparaturmodus. Wird dieser aktiviert, sind persönliche Daten bis zur Deaktivierung geschützt.Wer Pixel-Smartphones zusammen mit der Pixel Watch nutzt, kann sich darüber freuen, dass die Smartwatch die Geräte bei Annäherung jetzt entsperren kann. Das funktioniert ab dem Pixel 5a mit 5G. Am Handy eingestellte Modi wie "Nicht Stören" werden jetzt mit der Watch synchronisiert, dazu gibt es die zwei neuen Watchfaces "Adventure" und "Analog Arc". Das Pixel Tablet reduziert dank Clear Calling bei Videocalls jetzt Hintergrundgeräusche und hebt Stimmen an, außerdem lernt das Tablet auch Spatial Audio.Zu guter Letzt wird Google Daten zu Wetterbedingungen an deutlich mehr Plätzen in Android anzeigen. Aktuelles Wetter und Vorhersagen werden in die Weltzeit-Uhr, die Uhren-App und in Widgets integriert. Informationen zum Google Pixel Feature Drop im Dezember gibt es im offiziellen Update-Blogpost