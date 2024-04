Google Pixel 7/8: User klagen über 'verloren gehende' Anrufe & SMS

Wer ein Google Pixel-Smartphone sein Eigen nennt, hat möglicherweise derzeit ein großes Problem. In Folge eines kürzlich ausgelieferten Upda­tes können viele Nutzer von Varianten des Google Pixel 7 und Pixel 8 keine oder nur sporadisch eingehende Anrufe annehmen.

Probleme bestehen schon seit Wochen

SMS-Regen und keine Lösung mit April-Update

In Googles Foren häufen sich seit der Veröffentlichung des großen März-Updates für die Smartphones der Serien Pixel 7 und Pixel 8 Klagen von Nutzern aus aller Welt, bei denen eingehende Anrufe gar nicht erst angezeigt werden. Auch das sonst übliche Klingeln bleibt aus, so dass die betroffenen Personen überhaupt keine Anzeichen dafür sehen können, dass jemand versucht hat, sie telefonisch zu kontaktieren.Laut den Anwendern sind sowohl das Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro als auch das Pixel 8 und 8 Pro teilweise betroffen. In manchen Fällen bekommt man als Nutzer doch noch mit, dass jemand angerufen hat, aber erst im Nachgang, wenn der Anrufer eine Mailbox-Nachricht hinterlassen hat. SMS-Nachrichten scheinen unterdessen ebenfalls ein Problem zu sein.So kommen diese bei manchen Nutzern zunächst "nicht durch", bevor sie dann in großer Zahl auf den jeweiligen Geräten angezeigt werden. Das Ganze scheint in Verbindung mit dem März-Update zu stehen, wobei schon früher davon die Rede war, dass bei manchen Geräten die Internetverbindung plötzlich auszufallen scheint.In den Google-Foren werden derzeit verschiedene Lösungsansätze diskutiert, während sich der Internetkonzern noch immer nicht offiziell zu dem Problem geäußert hat. Mittlerweile steht sogar schon das April-Update für die Pixel-Smartphones zur Verfügung - an den Problemen hat sich damit allerdings rein gar nichts geändert.Als mögliche Ursache der Fehler beim Umgang mit Anrufen und Textnachrichten haben einige User aus der Google-Community ausgemacht , dass im Zuge des März-Updates das sogenannte IP Multimedia Subsystem (IMS) von Android bei den betroffenen Geräten Schaden genommen haben könnte. Das IMS ist für den Umgang mit diversen Netzdiensten essenziell, wobei genaue Details zu den Problemen noch ausstehen.