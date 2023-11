Google-Rabatt verlängert: Pixel 7 bei Saturn als Black-Friday-Knaller

Pünktlich zum Black Friday verlängert Saturn den Google-Rabatt für das beliebte Pixel 7 und bietet das Smartphone weiterhin für 489 Euro an. Mit an Bord sind ein 6,3 Zoll großes OLED-Display, ein leistungsstarker 8-Kern-Chip, 50-Megapixel-Kameras und Android 14.

Wer nicht immer zum Neuesten und Teuersten greifen muss, für den könnte das Saturn-Angebot zum Google Pixel 7 jetzt besonders interessant sein. Das auch heute noch zukunftstaugliche Android-Smartphone aus dem Jahr 2022 wird im Zuge des Black Friday für günstige 489 Euro verkauft.Nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis kann hier überzeugen, Google versorgt das Pixel 7 zudem bis ins Jahr 2027 mit allen wichtigen und vor allem sicherheitsrelevanten Android-Updates.Das Google Pixel 7 ist noch lange nicht so weit, aufs Abstellgleis geschoben zu werden. Mit dem hauseigenen Tensor G2-Chip, 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) und einem originalen Android 14-Update ohne optischen Schnickschnack verfügt das beliebte Smartphone über genügend Leistungsreserven für sämtliche Apps und Spiele der nächsten Jahre.Dabei kann das 6,3 Zoll große OLED-HDR-Display (2400 x 1080 Pixel) des Google Pixel 7 bestens mit einer Hand und dank 90-Hz-Bildwiederholrate flüssig bedient werden. Und das bei einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1400 cd/m², womit Fotos, Nachrichten, Mails, Webseiten und Co. auch in heller Umgebung oder bei starker Sonneneinstrahlung weiterhin gut lesbar sind.Ein Blick auf das Datenblatt des Pixel 7 zeigt weitere Pluspunkte des Android-Smartphones auf. Etwa die 50-MP-Weitwinkelkamera mit Laser-Autofokussensor sowie optischer und elektronischer Bildstabilisierung nebst einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera. Hier überzeugt zudem Googles KI-Know-How mit tollen Nacht- und Porträtaufnahmen sowie weiteren nützlichen Software-Features.Zu guter Letzt punktet das Google Pixel 7 mit einer Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden, einem zügigen (kabellosen) Laden und diversen Sicherheitsfunktionen, wie etwa der Entsperrung per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, ein optionales Google One VPN und dem eigenen Titan M2-Sicherheitschip.